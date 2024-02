BBB 24: Equipe de Raquele festeja liderança e dá spoiler sobre tema da festa

Em entrevista à CARAS Brasil, a equipe de Raquele ainda comentou como estavam durante a Prova do Líder na noite desta quinta, 15, no BBB 24

Raquele (22) deixou sua equipe com o coração acelerado na noite desta quinta-feira, 15, ao vencer a prova e se tornar a mais nova Líder do BBB 24. Agora, a doceira terá diversas "tarefas" a cumprir na semana e, dentre elas, aproveitar uma festa com um tema escolhido por ela.

"Sem sombra de dúvidas, muito [nosso coração ficou] acelerado e ansioso. Raquele sonhou muito com isso", disseram Dhienyfer e Josiquele, assessora e irmã da sister do BBB 24 , em entrevista à CARAS Brasil. "A liderança veio em um momento certo, desejamos, esperamos e acreditamos que ela usará com sabedoria e será assertiva."

A prova aconteceu em duas etapas. No primeiro momento, os brothers —com exceção de Davi (21)— se dividiram em duplas e precisaram equilibrar um líquido dentro de copos em uma mini montanha russa. A dupla que conseguisse a maior quantidade do líquido avançava para a segunda parte.

Raquele fez dupla com Michel (30), seu maior aliado na casa, e os dois venceram os demais competidores. Na segunda etapa, eles precisaram encontrar a placa com o escrito "I am Líder". Raquele a encontrou após duas tentativas.

"Foi pura emoção. Acreditamos que não há nada que defina melhor. Temos vivido intensamente cada segundo do programa. Diante dos últimos acontecimentos, que invalidavam toda trajetória e história dela, foi muito importante conquistar a liderança agora", completa a equipe da sister.

Ultimamente, a doceira tem sido considerada uma das plantas da edição —apelido dado às pessoas que se destacam menos durante o BBB. Ela, Michel e Giovanna (27) receberam a alcunha de "plantagonistas" em uma esquete feita pela edição do programa.

Quanto ao tema da Festa do Líder, a equipe de Raquele diz que a própria sister já deu um spoiler. "Ela queria Doceria da Raquele ou Bloquinho de Carnaval", comentam. Mas, as duas revelam torcer para um detalhe especial: "Estamos torcendo para ter um karaokê e ela ter um momento para soltar a voz e todos conhecerem mais um talento."

CONFIRA A CONSAGRAÇÃO DE RAQUELE COMO NOVA LÍDER DO BBB 24: