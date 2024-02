BBB 24: Família de Leidy Elin toma posição após plano de Boninho

Procurada pela CARAS Brasil, família de Leidy Elin se posicionou após Boninho passar a fazer trocas do microfone da sister no BBB 24

Diretor do BBB 24, Boninho (62) tirou um tempo para fazer um plano com Leidy Elin (26) e, desde a última quarta-feira, 14, vem trocando o microfone da sister em dois horários diferentes por dia. Procurada pela CARAS Brasil, a família da trancista se posicionou em relação à brincadeira.

De acordo com a equipe de Leidy Elin, a mãe e o irmão da participante do BBB 24 não se sentem confortáveis em comentar o fato . Os dois estariam receosos em atrair comentários negativos e ataques para a sister, podendo a prejudicar.

Tudo começou quando Leidy criou uma teoria de que Davi (21) seria um dos protagonistas da casa após a eliminação de Marcus Vinícius (30), na terça-feira, 13. Em uma conversa com Lucas Henrique (29), no quarto Fada, ela explicou o que entendeu do discurso do apresentador Tadeu Schmidt (49).

"É porque ou Davi ou a Cunhã [Isabelle] é forte lá fora. Pra mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora", disse. "A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala."

"Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão", completou a trancista. Ao ver a teoria da sister, o diretor do BBB decidiu que brincaria com a participante do reality.

"A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar", disse Boninho.

