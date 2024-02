BBB 24: Boninho cumpre promessa e inicia plano contra Leidy Elin

Após Leidy Elin levantar suspeitas sobre troca de microfone de Davi, Boninho cumpre promessa e começa 'trolagem' contra sister

O diretor do BBB 24 Boninho está cumprindo com sua promessa de "trolagem" com a sister Leidy Elin. Após a trancista falar mais de uma vez que Davi é o favorito da edição por trocar de microfone muitas vezes, o big boss resolveu confundi-la.

A partir desta quarta-feira, 14, a produção chamará a participante para trocar o acessório. A brincadeira já começou esta manhã. Leidy Elin já foi convocada para mudar o item e nos próximos dias será convocada novamente.

Na televisão da casa, o recado para ela trocar o microfone foi dado e com isso Boninho pretende deixar a sister mais confusa. Afinal, a trancista insiste em sua teoria de "troca de microfone" de Davi ser uma forma dele ser o favorito da edição.

Nos últimos dias, Boninho foi aplaudido pelo público e por Sonia Abrão, apresentadora que enalteceu a postura do diretor em relação a Davi. O marido de Ana Furtadoconversou com o brother e ele desistiu de deixar a casa do BBB 24 após acordar muito angustiado.

Boninho toma atitude após Leidy falar do microfone de Davi

Há dias Leidy Elin tem comentado com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet que Davi pode ser um dos favoritos do público. Nesta terça-feira, 13, após a eliminação de Marcus Vinicius e permanência do motorista de aplicativo, a sister voltou a falar que ele troca de microfone constantemente.

Segundo a teoria criada pela trancista, Davi troca mais de microfone que os outros, então ele deve ser um dos favoritos. Diante das afirmações, o diretor do BBB 24Boninho tomou uma atitude surpreendente e contou para os internautas o que fará em relação à participante.