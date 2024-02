BBB 24: Boninho toma atitude após Leidy falar do microfone de Davi

De novo? Leidy diz que Davi está com o prêmio na mão e que prova disso é a troca de microfone constante; Boninho toma atitude drástica contra a sister

Há dias Leidy Elin tem comentado com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet que Davi pode ser um dos favoritos do público. Nesta terça-feira, 13, após a eliminação de Marcus Vinicius e permanência do motorista de aplicativo, a sister voltou a falar que ele troca de microfone constantemente.

Segundo a teoria criada pela trancista, Davi troca mais de microfone que os outros, então ele deve ser um dos favoritos. Diante das afirmações, o diretor do BBB 24Boninho tomou uma atitude surpreendente e contou para os internautas o que fará em relação à participante.

"Se troca de microfone no @BBB é sinônimo de popularidade Leidy vai ganhar dois dias de estreia! Hahahah Brincando com teorias! Vamos trocar o microfone dela nessa quinta e sexta. As 12:00 e 17:00. Bora espiar", brincou ele dando risada da situação.

Nos últimos dias, Boninho foi aplaudido pelo público e por Sonia Abrão, apresentadora que enalteceu a postura do diretor em relação a Davi. O marido de Ana Furtado conversou com o brother e ele desistiu de deixar a casa do BBB 24 após acordar muito angustiado.

É o Boninho? Áudio vaza depois de Davi entrar no confessionário

A manhã de domingo, 11, foi agitada na casa do BBB 24, da Globo, por causa de Davi. Depois de passar mal durante os últimos dias, ele decidiu que vai apertar o botão da desistência do reality show para ir embora. Porém, antes disso, ele foi chamado ao confessionário e um áudio suspeito vazou em outra câmera e está dando o que falar na internet.

Davi foi chamado ao confessionário pela produção e entrou sozinho. Enquanto isso, Isabelle ficou na sala de estar rezando pelo amigo. Em determinado momento, o áudio do confessionário vazou para a câmera da sala e o público pode ouvir um trecho da mensagem. Veja o momento aqui.