BBB 24: Davi afirma: ‘Eu vou apertar e sair’

Após conversa com Isabelle no BBB 24, Davi toma decisão radical e revela seus próximos passos na casa do reality show

O brother Davi está decidido a ir embora do BBB 24 após se sentir mal nos últimos dias e acreditar que isso aconteceu por causa da pressão psicológica dos outros participantes. Em uma conversa com Isabelle na manhã deste domingo, 11, ele desabafou e disse que prefere manter sua saúde do que ganhar o dinheiro. Logo depois, ele anunciou quais são seus próximos passos no jogo.

Davi contou que vai apenas organizar suas roupas e suas malas enquanto espera o botão da desistência ficar ativo. Então, ele quer ir embora. "Eu estou decidido, eu não quero isso pra minha vida. Não sei o que público acha de mim lá fora. Aqui dentro é outra coisa. Aqui dentro é sobre três meses com 26 pessoas na casa. Eu vou ser eu! Eu vou ter a minha paz. Se eu continuar aqui, eu vou ter um trecho, vou ter um infarto, um AVC, já estava me sentindo meio tonto, tontura", afirmou ele.

Assim, ele disse: "Não quero que você fale isso para ninguém, mas, quando o botão ficar verde, eu vou apertar e sair. Quero continuar sendo pobre, humilde, do jeito que eu sou, mas com paz".

Davi: "Quando o botão ficar verde, eu vou abrir ele e vou embora" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/Qfqgh2xWnj — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2024

Tadeu Schmidt fez alerta sobre dengue na noite de sexta-feira, 9

O apresentador Tadeu Schmidt pegou os telespectadores de surpresa ao levar uma informação externa para os participantes do BBB 24, da Globo. Na noite de sexta-feira, 9, durante a edição ao vivo, ele falou para os brothers que os casos de dengue estão aumentando no Brasil.

Em uma declaração de alerta, ele falou sobre a doença que atinge a população e pediu que os participantes usem repelente no dia a dia. "Tenho um recado bem importante. Importante para a casa e para todo o Brasil. Os casos de dengue aumentaram muito no Brasil, e temos que levar isso muito a sério. De que forma? Fazendo o que está ao nosso alcance para combater o mosquito transmissor da dengue, o desgraçado do Aedes Aegypt", disse ele.

E completou: "Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso".

Vale lembrar que, no Big Brother Brasil, os participantes não costumam saber o que está acontecendo do lado de fora do confinamento. Isso só aconteceu em momentos raros, como quando a pandemia de Covid-19 começou.