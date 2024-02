BBB 24: Equipe de Rodriguinho se posiciona após cantor criticar festa do Líder

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Rodriguinho tomou decisão após cantor reclamar sobre a Festa do Líder na madrugada desta quinta, 15, no BBB

Confinado no BBB 24, Rodriguinho (45) se tornou assunto na web após mais comentários sobre o reality show. Em conversa com os companheiros do quarto Gnomo, o cantor reclamou da Festa do LíderLucas Henrique (29), que teve como tema A Hora do Recreio.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Rodriguinho afirmou que prefere não se pronunciar sobre os comentários do artista no BBB . Na ocasião, o cantor estava no quarto conversando com Pitel (24), Fernanda (32) e MC Bin Laden (30).

"Ah, meu Deus do céu", reclamou Rodriguinho, ao ouvir o aviso da produção de que todos deveriam ir para a sala. "A gente perde a vontade de sair. Aqui eu perco a vontade real", completou o cantor. "Ai, meu Deus. Ele é muito velho. Ranzinza", reagiu Pitel.

"Se não fosse obrigado, eu já tinha tirado a roupa e estava dormindo", completou o cantor, que fez com que Pitel desse risada."E ele estava tão animadinho, você lembra? Umas duas horas atrás", rebateu ela. "Você anima, desanima, não acontece nada. Tem que tomar uma pinguinha", explicou Rodriguinho.

Pouco tempo antes da festa, em outra conversa com Pitel, o artista havia afirmado que, caso ganhe o Líder, daria a pulseira de Mira para MC Bin Laden, um de seus aliados dentro da casa. Para ele, seria uma forma de movimentar o jogo.

"Ué, ele já me deu. Não quer dizer que eu mandaria [para o Paredão], mas eu daria", disse ele. "Matteus, Leidy, Bin e Lucas Henrique. A gente tem que movimentar", completou o artista, contando quem dos brothers e sisters confinados está em sua mira.

CONFIRA TRECHO DA CONVERSA DE RODRIGUINHO E PITEL NO BBB 24: