BBB 24: Irmã de Deniziane comenta DR com Matteus e revela torcida por casal

Em entrevista à CARAS Brasil, Deniziene, gêmea de Deniziane, refletiu sobre o relacionamento da irmã com Matteus no BBB 24

Primeiro casal do BBB 24, Deniziane (29) e Matteus (27) tiveram uma DR na madrugada desta quinta-feira, 15, durante a Festa do Líder. Apesar do clima um pouco tenso, Deniziene (29), irmã gêmea da sister, acredita que os dois não estejam passando por uma crise e torce para que a relação continue.

"Não acho que seja uma crise. Todo relacionamento passa por certas inseguranças, né?", começa ela, em entrevista à CARAS Brasil. O desentendimento começou após Matteus raspar a barba e receber algumas críticas de outros brothers do BBB.

Deniziane conversou com Alane (24) e disse que não costuma fazer elogios, e que isso se tornou uma preocupação que pode a atrapalhar no jogo. Algum tempo depois, a fisioterapeuta conversou com o affair e afirmou que está confusa sobre querer manter a relação no reality.

Leia também: Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno revela favorito da 24ª edição e o define com 'caráter intacto'

"Estamos falando de duas pessoas que não se conheciam, e já estão tendo uma vida de 'casados', isso tudo em um reality onde você se questiona e é julgado 24 horas por dia. Eu realmente acho que eles estão sendo maduros demais em relação a isso", completa Deniziene.

A irmã gêmea da sister ainda afirma ser normal que conversas aconteçam, já que as discussões acontecem até com casais que estão juntos há muito tempo. "Eles são lindos, são pessoas de caráter e com índole. Ambos estão em busca de um sonho. Da para dar uma pirada mesmo."

Apesar da DR, Deniziene diz que torce para que os dois continuem juntos no reality, já que eles combinam e são força e refúgio um para o outro. Ela diz que, caso os dois decidirem que não continuarão como um casal, torce para que a amizade prevaleça.

CONFIRA TRECHO DA CONVERSA ENTRE ALANE E DENIZIANE NO BBB: