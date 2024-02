Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno revela favorito da 24ª edição: 'Caráter intacto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gleici comentou sobre a nova edição do BBB e também revelou seus novos projetos para este ano

Campeã da 18ª edição do BBB, Gleici Damasceno (28) já tem uma torcida definida na atual temporada do reality. Além de acompanhar o programa, ela também aproveitou os dias de Carnaval para curtir no Rio de Janeiro e tem se dedicado à carreira de atriz, que conta com estreias neste ano.

"Minha torcida até o momento é pela Isabelle, ela é da minha região e vem nos representando muito bem. Uma menina com um caráter intacto, temente a Deus, isso me encanta nela", diz à CARAS Brasil, sobre o BBB 24 . "Mas também gosto muito do Davi."

Gleici se tornou assunto na web após apontar que Davi estaria sofrendo racismo no programa. Para ela, a situação é angustiante, mas também traz o desejo que o público debata sobre o crime e se disciplinem quanto aos casos que acontecem.

Leia também: Eliminado do BBB 24, Juninho estreita relação com a filha: 'Me motiva'

Para além do BBB, ela contou ter se emocionado bastante ao ver as escolas de samba durante o Carnaval do camarote Pandora in Rio. Hoje, Gleici diz estar fechada para novos romances, já que engatou em um namoro. "Estou muito feliz", acrescenta, sem dar detalhes sobre seu par.

A campeã do reality também tem se dedicado à carreira de atriz, e já conta com a estreia da série Tarã, uma produção do Disney + que teve boa parte gravada no Acre. A produção deve ser disponibilizada neste ano, e conta com nomes como Xuxa Meneghel (60) e Angelica (50) no elenco.

"É um desafio ser atriz, mas tenho muito amor pela profissão então isso faz ser leve, estou muito realizada com os trabalhos que fiz até hoje no cinema", completa Gleici. "Sempre é animador ter estreia de trabalhos."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GLEICI DAMASCENO, CAMPEÃ DO BBB 18: