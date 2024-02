BBB24: Rodriguinho reclama de festa: "Se não fosse obrigado, tava dormindo"

Pouco antes do início da festa no BBB 24, Rodriguinho afirmou que só iria por ser obrigado

Rodriguinho não está muito animado para curtir a festa de hoje no Big Brother Brasil 24. Na noite desta quarta-feira, 14, os brothers estão se preparando para a Festa do LíderLucas Henrique, que terá como tema 'A hora do recreio'.

Prontos no Quarto Gnomo, Pitel, Fernanda e MC Bin Laden escutaram o alerta 'todos para a sala'. "Ah, meu Deus do céu", reclamou Rodriguinho.

"'Que saco!' Rodrigo é muito engraçado", falou a carioca. "A gente perde a vontade de sair. Aqui eu perco a vontade real", falou o pagodeiro. "Ai, meu Deus. Ele é muito velho. Ranzinza!", reagiu Pitel.

Em seguida, o cantor afirmou que só irá para a festa por ser obrigado: "Se não fosse obrigado, eu já tinha tirado a roupa e estava dormindo", disse fazendo a alagoana cair na risada."E ele estava tão animadinho, você lembra? Umas duas horas atrás", completou ela.

"Você anima, desanima, não acontece nada. Tem que tomar uma pinguinha", explicou Rodriguinho.