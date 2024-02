Líder da semana, Raquele define quem deve indicar ao paredão: “Votou em mim”

Após conquistar liderança da semana, Raquele bate o martelo em novos alvos e define desafetos para indicar ao paredão no BBB 24

Na noite da última quinta-feira, dia 16, Raquele conquistou sua primeira liderança no Big Brother Brasil 24. Sem perder tempo, a doceira já delineou seus alvos para a temida berlinda. Sempre discreta, ela revelou os quatro brothers que pretende indicar, inclusive, destacou seu ressentimento após receber votos de um dos participantes, MC Bin Laden.

Tudo começou depois que Raquele teve acesso à central do todo poderoso no Quarto do Líder. É que a jovem descobriu que já recebeu 18 votos durante sua estadia no confinamento e também teve acesso aos nomes dos participantes, Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane, que já indicaram a sister para a berlinda.

Ao lado de Raquel, Rodriguinho fez piada com os desafetos da doceira na casa: "É, gatinha, Você ainda tem três aí para eliminar. Os outros três, Deus já fez a justiça", ele brincou com os brothers que já deixaram o confinamento e a sister afirmou que 'já eliminou três'. Na sequência, eles continuaram conversando sobre algumas das atitudes do funkeiro dentro do reality show.

Raquele: “Já eliminei 3 que votaram em mim”



É ELA BRASIL!



pic.twitter.com/5qgzswIdw1 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 16, 2024

“Ele tinha falado, dizendo ele que votou em mim uma vez", conta Raquele. "Mentiroso, para estar ali é mentiroso", Fernanda também opinou. Rodriguinho então assumiu que já votou na doceira uma vez: "Mentiu, porque senão era para eu estar ali também", o pagodeiro disparou. "Isso que estou vendo, uma vez não foi", a jovem concluiu.

Durante a conversa, Raquele deu a entender que o desafeto com o funkeiro pode render uma indicação, mas também elege os outros nomes: Deniziane e Alane. Caso uma delas seja imunizada, a doceira também tem uma estratégia definida: "Aí, se imunizar, infelizmente eu vou ter que mandar o Matteus", a líder da semana bateu o martelo.

Vale mencionar que durante a disputa pela liderança, Michel e Raquele somaram 2000 pontos e levaram a melhor na Prova do Líder. Já na fase final, a competição foi individual. Os finalistas deveriam escolher entre 6 totens e encontrar o que tivesse a frase 'I AM líder'. Raquele achou a frase rapidamente e se tornou a nova poderosa da semana.

Raquele chama brother de 'sonso':

Apesar de só ter descoberto os votos de MC Bin Laden agora, Raquele já tem um desafeto com outro brother, Lucas Buda. Na academia do BBB 24, ela e Michel conversaram sobre o jogo e a nova liderança que será definida após a Prova do Líder desta quinta-feira, 15. O professor de geografia, então, aproveitou para contar para a amiga uma fofoca da casa.

"O Bin agora tentando colocar o meu nome na roda. O que está acontecendo Raquele? A Pitel falou comigo, não é pra você falar com ninguém, tá? Ela pediu pra eu não abrir", disse ele para a sister, que ficou revoltada com as informações. Raquele afirmou que quem estava por trás de tudo era Buda e detonou o colega de confinamento.