BBB 24: Saiba quem venceu prova de equilíbrio e se tornou líder da semana

Raquele, fez dupla com Michel na Prova do Líder de habilidade e levou a melhor na fase da sorte

Raquele venceu a Prova do Líder e se tornou a líder da semana no Big Brother Brasil 24. Davi foi vetado pelo líder Lucas Henrique e ficou de fora da prova. Já Giovanna, com o pé lesionado, pode participar da disputa depois de muitas provas de fora.

A prova foi dividida em 2 fases. Na primeira, os brothers jogaram em duplas. Um jogador ficava o tempo todo sentado em um carrinho posicionado no alto do tobogã. Enquanto isso, o outro jogador deveria apertar o botão que dispara o cronômetro e pegar uma bandeja com 8 copos presos a ela. O participante deveria enchê-los na torneira automática para depois subir a escada e entregar a bandeja para o parceiro de prova.

O mesmo jogador voltava pela escada e apertava outro botão que acionava o carrinho. Durante a descida, aquele que estiver segurando a bandeja tinha a missão de evitar que o líquido dos copos caia. Ao final do tobogã, o jogador entregava a bandeja para o parceiro que despejava o líquido no recipiente final. A dupla com a maior pontuação com o líquido vencia a primeira fase.

Michel e Raquele somaram 2000 pontos e levaram a melhor. Já na fase final, a disputa foi individual. Os finalistas deveriam escolher entre 6 totens e encontrar o que tivesse a frase 'I AM lider'. Raquele achou a frase e é a nova líder da semana.

A doceira deverá vetar 2 brothers da prova do líder da semana que vem. Amanhã, a sister colocará 3 participantes Na Mira do Líder.