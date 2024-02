BBB 24: Após fofoca, Raquele chama brother de 'sonso': "Quer trincar o lado de lá"

Na academia do BBB 24, Michel contou para Raquele uma informação que soube por Giovanna Pitel a respeito de dois brothers

Na academia do BBB 24, Michel e Raquele conversaram sobre o jogo e a nova liderança que será definida após a Prova do Líder desta quinta-feira, 15. O professor de geografia, então, aproveitou para contar para a amiga uma informação que recebeu de Giovanna Pitel.

"O Bin agora tentando colocar o meu nome na roda. O que está acontecendo Raquele? A Pitel falou comigo, não é pra você falar com ninguém, tá? Ela pediu pra eu não abrir", disse ele para a sister.

Durante a festa do líder desta última quarta-feira, 14, Lucas Henrique contou para Pitel que foi Michel que repassou para MC Bin Laden que ele não colocaria Davi no Paredão porque o baiano estava doente. O professor contou que a sister chegou a questionar como ele sabia dessa informação, já que não está no VIP, e Lucas apenas respondeu: "É, faz sentido."

Michel, então, desabafou sobre a fofoca. "Mas pra que o Bin foi fazer isso também, Raquele?", questionou. Raquele analisou a situação e criticou o líder: "Mas o Lucas que fez isso, não foi o Bin. O Lucas está dando uma de sonso, Michel. Porque sentado ali você falou muito bem que o Bin falou. O Lucas está dando uma de sonso. Sabe o que o Lucas quer fazer? Trincar o lado de lá, é isso que ele quer", disparou a sister.

Raquele afirma para brother que ambos podem ser os favoritos ao prêmio

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, da Globo, alguns brothers se reuniram na área externa da casa mais vigiada do país ao longo da madrugada desta terça-feira, 13, para falar a respeito do jogo. Raquele, que havia discutido com Marcus Vinicius momentos antes, revelou para Michel quem pode ser o favorito da edição.

De acordo com a sister, ela pode ser a possível vencedora da competição. Raquele explicou para o professor de geografia que a 'fofoca' começou por um comentário de MC Bin Laden. "Ele falou que uma pessoa falou para ele, não chegou a falar quem, que vê em mim o perfil de ganhar isso aqui", disse. Confira a conversa completa!