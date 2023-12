BBB 24: Saiba o valor máximo do prêmio milionário

Há exatamente um mês da estreia da 24ª edição do BBB na Globo, saiba qual o valor máximo que o prêmio milionário pode atingir

Há exatamente um mês da estreia da 24ª edição do Big Brother Brasil, a Globo continua trazendo novidades sobre o reality show. Nesta sexta-feira, 8, a emissora revelou o valor máximo que o prêmio milionário pode atingir.

De acordo com o canal, o próximo campeão do BBB pode levar para casa até R$ 3 milhões . Amanda Meirelles, campeã da 23ª edição, levou para casa R$ 2,88 milhões; Já Arthur Aguiar e Juliette, campeões do BBB 22 e BBB 21 respectivamente, ganharam R$ 1,5 milhão.

Além do aumento no prêmio, a próxima edição do reality global contará com um novo tema para a casa mais vigiada do Brasil. Segundo um comunicado divulgado pela Globo, o local em que os participantes ficarão confinados será decorado no tema conto de fadas.

Leia também: Inês Brasil e Nicole Bahls no BBB? Boninho abre o jogo sobre dupla no reality

"A habitação onde tudo acontece diante dos olhos de milhares de brasileiros, desta vez, abre suas portas também para um mundo novo. A casa é inspirada em contos de fadas e nas clássicas histórias de ficção que levam adultos e crianças à imaginação. Cada cômodo, em seu universo, tem algo em comum: a magia", diz o texto.

Além disso, Boninho, diretor geral da atração, contou algumas mudanças no programa durante sua passagem pela CCXP. Segundo ele, a casa que contará com mais um cômodo. Agora, além do quarto do líder e dos dois quartos para os confinados, o ambiente terá mais um dormitório.

As novidades também chegaram para o início da competição entre anônimos e celebridades: A canção Vida Real, trilha sonora tradicional da abertura do programa, contará com um remix da voz de Paulo Ricardo com o DJ Alok. A nova versão foi apresentada também na CCXP.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DA PÁGINA DO BBB NO INSTAGRAM: