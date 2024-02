BBB 24: Davi critica atitude de Deniziane em briga com limões: 'Me expôs'

Após um breve desentendimento com Deniziane no BBB 24 por divisão de limões, Davi fez um sincero desabafo sobre o comportamento da sister

O brother Davi tirou a madrugada desta segunda-feira, 19, para desabafar a respeito de seus sentimentos dentro do BBB 24, da Globo. Após uma conversa sincera com MC Bin Laden, ele seguiu para um dos quartos e falou com Isabelle sobre os últimos acontecimentos na casa.

Ele, então, recordou o atrito que teve com Deniziane durante a tarde de domingo, 18, após separar alguns limões para utilizá-los em um suco. O motorista de aplicativo confessou não ter gostado da atitude da sister ao confrontá-lo na frente de outros participantes.

"Uma coisa é você ver eu errando e me chamar para conversar. Você é minha amiga. Você não vai fazer o que a Ane fez hoje. Você não vai chegar na frente de todo mundo e vai falar: 'Pô, Davi, isso e aquilo outro'. Por causa de três limões, uma besteira que ela podia deixar passar. Mas é uma pessoa que eu já estou de olho", declarou o jovem.

Em seguida, Davi reforçou sua falta de confiança em Deniziane, que está enfrentando o nono paredão da edição ao lado de Matteus e Fernanda.

"Já são pessoas que eu estava conversando, estava trocando uma ideia, mas já vi que na oportunidade que ela teve, ela não ligou pra: 'Poxa, Davi é legal, é bacana, vou chamar ele num canto'. Não, ela não teve isso. Ela chegou na frente de todo mundo e me expôs. Já é uma pessoa que eu estou com o pé atrás", declarou ele, por fim.

🗣 Davi seguiu falando sobre Deniziane: “Ela usou uma palavra que mexeu muito comigo” #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/ekA5YnOPJ6 — Big Brother Brasil (@bbb) February 19, 2024

Davi confessa desconforto com aproximação de brother

Após a formação de mais um paredão no BBB 24, da Globo, o brother Davi decidiu chamar MC Bin Laden para uma conversa sincera a respeito da convivência entre os dois dentro do confinamento. O motorista de aplicativo explicou que não está à vontade com uma suposta tentativa de aproximação do cantor.

Assim, na área externa da casa, Davi iniciou o assunto: "Eu queria te deixar esclarecido por a gente já ter tido um embate grande, e eu não gosto de ser falso, gosto de ser muito verdadeiro, tanto nas minhas palavras quanto nas minhas conversas aqui dentro. Minha amizade com qualquer pessoa vai ser super sincera, nunca vai haver falsidade, eu espero", declarou ele.

Na sequência, o jovem contou que já percebeu uma tentativa de aproximação de Bin Laden, mas que não se sente confortável com isso, já que os dois tiveram um grande embate nas primeiras semanas do reality show.

"Nos últimos dias, eu tenho visto que você quer trocar uma ideia. E, dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável, eu respondo por educação", disse Davi. Confira!