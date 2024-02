BBB 24: Boninho diz que Wanessa não pode se recusar a votar: "Tá na regra"

Após Wanessa Camargo dizer que irá se recusar a votar para o próximo paredão, Boninho vem a público e diz que a sister não pode fazer isso; saiba as regras!

Wanessa Camargo pode estar encrencada caso siga em frente com seu plano para o paredão deste domingo, 18. Em suas redes sociais, o diretor Boninho disse que a cantora pode ser eliminada do reality show da Globo caso se recuse a votar no confessionário.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, o Big Boss reconheceu a ideia da sister, que surgiu durante a festa da última sexta-feira, 16. "Na festa, a Wanessa falou com a galera que ela iria entrar no confessionário e se votar, o que não pode acontecer - está na regra. Se ela se negar a votar em alguém, é eliminação automática. Então vamos ver o que vai acontecer", disse Boninho.

Entre risos, ele ainda mandou um recado para a cantora. "Apesar de tudo isso, Wanessa, um beijo! Você caiu nessa loucura, é Big, acha que as pessoas têm que aprovar, reprovar, tanto faz. Tá no jogo, é uma grande brincadeira e vale tudo", finalizou o diretor de TV.

Na legenda de sua publicação, ele ainda reforçou a eliminação automática de Wanessa. "Se pipocar tá fora! Se for só papo furado, tudo bem. Brincar de BBB não é fácil. Mas aqui fora é outro jogo. Game é game. Vida é vida", escreveu Boninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Vale lembrar que Wanessa Camargo estava preocupada com sua reputação fora da casa. Em conversa com Yasmin Brunet, ela revelou que teve um sonho e sente que está cancelada fora do BBB 24.

Relembre como será a formação do paredão de hoje

Hoje é dia de formação do paredão no Big Brother Brasil 24! O paredão triplo dessa semana será cheia de novidades.

O anjo Michel, que será autoimune, essa semana não poderá imunizar ninguém, mas sim indicar um brother direto ao paredão. MC Bin Laden deu o maior lance e arrematou o Poder Coringa da semana, sem saber o que era. O primeiro da temporada levou o nome de Poder Iluminado e garantiu ao funkeiro uma imunidade na formação do paredão desta semana.

A vencedora da prova do líder, Raquele, anunciará seu veredito. A sister colocou Alane, Matteus e Deniziane na Mira do Líder. A casa vota e os 2 mais votados se juntarão a berlinda. Os indicados pela casa e o emparedado pelo anjo jogarão a Prova Bate e Volta, em que 1 brother se salvará do paredão.