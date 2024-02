BBB 24: Sonia Abrão detona Sincerão e desaprova: 'Mau gosto'

Após Sincerão com cartas da família, brother ficam desolados e Sonia Abrão detona escolha da dinâmica; apresentadora ficou impactada com 'brincadeira'

A apresentadora Sonia Abrão ficou impactada ao ver o desdobramento do Sincerão desta segunda-feira, 19. A dinâmica contava com cartas das famílias dos brothers e os participantes escolhiam algumas para triturar.

A jornalista pensou que era apenas uma brincadeira e que no final eles poderiam ler o papel enviado por parentes. Contudo, somente alguns puderam ter o recado dos entes queridos e os outros ficaram aos prantos.

Diante da situação, Sonia Abrão ficou abismada com a atitude da produção e resolveu colocar o Sincerão na geladeira. "Tô impactada até agora com o que vi, ontem, nesse quadro do BBB! Eu jurava que seria só uma trollagem, de mau gosto, mas só uma trollagem com os brothers, que cópias das cartas enviadas pelas famílias estavam sendo trituradas, mas que, num final feliz, as originais seriam entregues a todos eles!", disse.

"Se já tava sofrido mesmo pensando assim, diante de tantas lágrimas e tristeza, imaginem quando veio o choque de saber que só quatro seriam poupados daquele momento cruel! Cruel pra quem tinha sua carta destruída, mas também para quem tinha que triturar! Ninguém queria passar por aquilo! Não se brinca com um dos sentimentos mais profundos do ser humano, que é o amor à família, nosso mundo maior, nosso universo!", opinou.

"Provocar tanta dor em troca do quê? Ainda mais num confinamento, onde “a saudade mata a gente.. a saudade é dor pungente”, como já dizia a canção! Não era simplesmente maldade, aquela que pode até provocar algum tipo de riso, que é transgressora, mas capaz de provocar reações e reflexão! Não era uma “pegadinha”, que passa rápido! Tinha pitadas do lado sombra, perverso! Tô triste, muito triste! Por eles que passaram por isso, por nós que assistimos na tela da TV gente como a gente sendo ferida e nem conseguimos dormir à noite!", declarou-se descontente com a dinâmica.

Sincerão desastabilizou a casa do BBB 24

Após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, os brothers ficaram com os ânimos aflorados e várias dicussões surgiram na casa. MC Bin Laden e Michel protagonizaram uma briga tensa. Leidy Elin tirou satisfações com Fernanda. Beatriz também foi tirar a limpo uma situação com a confeiteira.