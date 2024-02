BBB 24: Bin Laden discute com Michel após o Sincerão: 'Você é falso'

Fogo no parquinho!

Após a dinâmica do Sincerão no BBB 24, MC Bin Laden teve um bate-boca intenso com Michel e precisou ser contido por outros brothers

Clima tenso entre os brothers! Durante a madrugada desta terça-feira, 20, logo após a dinâmica do Sincerão, o clima esquentou entre os brothers do BBB 24, da Globo, gerando algumas discussões na casa mais vigiada do país. Um dos grandes embates aconteceu entre Michel e MC Bin Laden, que precisou ser segurado por outros colegas de confinamento.

Tudo começou quando o professor de geografia se aproximou de uma conversa entre o cantor e Giovanna Pitel. Bin, no entanto, não gostou da atitude do adversário e disparou: "Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente. Certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso".

Momentos depois, o funkeiro chamou Rodriguinho, que estava na área externa, para participar da discussão e retornou para a cozinha acusando Michel: "Você fala o que te convém, você é falso", disparou ele. "Bin, com você não tem nem conversa, você não sabe conversar", lamentou o professor.

Em seguida, MC Bin Laden voltou a criticar o brother, o chamando mais uma vez de mentiroso. "Você é mentiroso, falso, você começou a aparecer agora por causa de um VIP e um Anjo. Então, calma, plantinha, dá uma segurada aí. Põe o pé no chão e chega na humildade", declarou o cantor. "Humildade que você não tem aqui. Você pode ser humilde lá fora, aqui não", rebateu Michel.

Bin Laden, então, foi afastado por Davi e Matteus para que a discussão cessasse. Neste momento, o funkeiro revelou para o motorista de aplicativo que se incomoda com alguns comportamentos de Michel: "Ele fala mal de você, depois tá sorrindo. Não sei lidar com mentira", declarou.

"Você vai perder a razão por estar falando alto. Calma, cabeça no lugar. Me escuta", aconselhou Davi. Por fim, MC Bin Laden se aproximou de Wanessa Camargo e contou que também já observou Michel falando mal da cantora para outros brothers.

Bin Laden disse que o Michel fala mal de Wanessa, e que iria votar nela. #BBB24pic.twitter.com/cYvhREFYxA — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 20, 2024

O que aconteceu no Sincerão?

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, mexeu de verdade com as emoções dos participantes. Os emparedados, Fernanda, Matteus e Deniziane, a líder Raquele e o anjo Michel tiveram uma dura missão durante a dinâmica desta semana.

Na área externa da casa, eles se depararam com 12 cartas escritas à mão com fotos das pessoas mais especiais dos brothers que estavam dentro da casa.

Os cinco participantes deveriam triturar a carta justificando o porquê da escolha. Cada um deles precisou escolher 2 participantes. O momento foi bastante emotivo. A maioria dos brothers caiu no choro ao verem as fotos de suas famílias sendo trituradas.

Os brothers ainda tiveram que escolher destruir a carta de um dos cinco participantes que estavam na dinâmica. Apenas Davi, Wanessa Camargo, Fernanda e Deniziane puderam ler a carta que receberam da família.