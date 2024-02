BBB 24: Wanessa fica intrigada com ausência dos filhos em carta

Ao não ver foto nem recado dos dois filhos em carta, Wanessa fica cismada e levanta possibilidade de estar indo mal no jogo

A cantora Wanessa Camargo ficou preocupada ao receber sua carta na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 19, que deu o que falar e deixou a casa do BBB 24 pegando fogo. Apesar de feliz em conseguir ler algo de sua família, a famosa ficou cismada.

Isso porque, no papel não tinha nenhum recado ou foto de seus herdeiros, José Marcus e João Francisco, frutos do casamento que viveu com o empresário antes de terminar e reatar com Dado Dolabella.

Diante da ausência dos meninos, a famosa interpretou que algo errado pode estar acontecendo e que sua participação pode não estar sendo positiva e, por isso, o pai não teria deixado que os garotos aparecessem.

Vale lembrar que, nos últimos dias, após a permanência de Davi do paredão da semana passada, Wanessa entrou em crise e se mostrou bastante preocupada com sua reputação. Ela sempre faz questão de ressaltar que fica preocupada como os filhos estão lhe vendo.

Wanessa diz que não é vilã e pede paredão

A cantora Wanessa Camargo refletiu após o resultado do último paredão no BBB 24. Com a permanência de Davi na casa, seu principal alvo no jogo, a artista comentou sobre não acreditar ser a vilã da edição e querer ir ao paredão para entender melhor o que possa estar acontecendo.

Durante a conversa com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle, a namorada de Dado Dolabella falou sobre seus herdeiros. "Estou longe dos meus filhos para fazer isso? É isso mesmo? Não, não, não. Não vim para isso", afirmou a cantora. Veja mais aqui.

Fora da casa, Zilu Camargo fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Dado Dolabella, namorado de Wanessa, sempre opina sobre as situações dentro do BBB 24. Inclusive, o ator fica pedindo a expulsão de Davi e mandando até recado para a esposa do motorista de aplicativo. Veja o recado de Zilu aqui.