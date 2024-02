BBB 24: Beatriz se irrita e tira satisfação com Fernanda: 'Se liga'

Não deixou barato! Beatriz se irrita ao saber de críticas de Fernanda sobre ela e vai tirar satisfação com sister após 'Sincerão'

A dinâmica do Sincerão deixou os ânimos dos brothers aflorados nesta segunda-feira, 19. Após o fim do jogo, Beatriz ficou sabendo de uma fala de Fernanda sobre seu comportamento alegre e animado nas atividades na casa e foi tirar satisfação com a confeiteira.

A vendedora do Brás ficou sabendo por Leidy Elin que a emparedada não gosta do jeito dela de promover as marcas e os produtos, sempre falando alto e com muita felicidade.

"(você diz) Que eu sou ninguém, que sou invisível, mas fala ali, né, quando faz a Prova Bate e Volta. 'Ainda bem que a Bia não comemorou no papel'. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga, mulher, pelo amor de Deus. As propagandas te incomodam? Como fico te incomoda? Eu já entendi, você só não sabe assumir, né", disparou Beatriz. E continuou: "Não tem culhão para aguentar o que você fala. Vai continuar incomodando. Volto a falar tem um botão na sala, pode apertar".

Beatriz prosseguiu falando sobre fazer propaganda usando seu carisma: "Se você se incomoda com minha alegria, o problema está em você".

Depois de ouvir tudo, Fernanda perguntou: "Bia, você votou em quem?". "Estou falando da questão da alegria", desconversou Beatriz. A confeiteira continuou questionando em quem a vendedora votou. "Por que eu votei em você?", perguntou a comerciante. "Não perguntei o por quê. Eu falei 'você votou em quem?'", disse Fernanda. "Já votei em você várias vezes. Qual o problema?", declarou Beatriz. "Então, esse é o peso", respondeu Fernanda.

"Então você usa o argumento que eu votei. Agora falar pelas costas...", falou Beatriz. "Quando você tiver no Paredão, e tiver uma prova parecida, você faz o mesmo", respondeu a emparedada. Beatriz retomou o episódio dos papeis. "Você tem que assumir, Fernanda. 'Vou votar em você porque você votou em mim. Ponto, argumento top. Agora, a alegria...". "Que alegria?", questionou Fernanda e é nesse ponto que a vendedora falou sobre a conversa que Fernanda teve e que ela ficou sabendo por Leidy Elin: "Por que na Prova Bate e Volta você comentou no quarto escondido, porque tu não é mulher de falar na minha cara, comentou 'ah, não sei como que a Bia não foi comemorar no meu papel'".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Sincerão rendeu

A dinâmica do Sincerão nesta segunda-feira, 19, com trituração de cartas das famílias do brother rendeu bastante. Após a atividade, várias brigas "pipocaram" na casa. Wanessa ficou cismada que não viu os filhos no papel. MC Bin Laden e Michel também discutiram feio.