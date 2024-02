BBB 24: Leidy Elin se revolta com atitude de Fernanda: 'Hipocrisia'

Após ter carta triturada por Fernanda no 'Sincerão', Leidy Elin se revolta e tira satisfação com sister; trancista colocou confeiteira na parede

O Sincerão desta segunda-feira, 19, deixou os brothers agitados e várias discussões aconteceram no BBB 24. Uma delas foi entre Leidy Elin e Fernanda. Após o fim da dinâmica, a trancista foi no Quarto Gnomo tirar satisfação com a confeiteira.

Chateada ao ter sua carta triturada pela emparedade, a sister foi questioná-la sobre a atitude. "Em nenhum momento eu fiz um movimento para botar a Fernanda, até porque sabe o que eu falava? Eu não voto na Fernanda para não falarem que eu estou comprando barulho dos outros. Eu não compro barulho de ninguém aqui dentro", afirmou Leidy Elin.

"Sim, mas soou como se ele tivesse te falado e você fez o movimento contrário", contou Fernanda. Pouco antes, ela revelou que MC Bin Laden havia contado uma "fofoca" sobre a questão. "Era só você chegar e falar: 'Leidy, que movimento é esse que você fez?'. Do que você chegar ali ao vivo e falar que eu fiz um movimento, uma coisa que eu não aconteceu", declarou a trancista. "É o mesmo que 10 pessoas votarem em mim de novo...", retrucou a emparedada pela casa.

"Faz igual o Rodrigo faz, um quarto contra outro", respondeu Fernanda. Na sequência, elas discordaram sobre a questão da divisão de grupos da casa e os votos recebidos por Fernanda. "Eu recebi 10 votos", repetiu a confeiteira. "Meu amor, mas aí já não é comigo", disparou Leidy.

Elas falaram sobre as combinações de voto e divisões de grupo que levaram Fernanda até o Paredão. Então, Leidy criticou o fato de a carta de Davi ter sido poupada na dinâmica, já que o brother sempre é alvo da maioria. "Agora, chegar, dar aquela justificativa e depois macetar o garoto é f*. Hipocrisia pra c*", falou Leidy. "Leidy, é um jogo", comentou Fernanda. "É um jogo, mas é hipocrisia para c*", disparou a trancista revoltada.

Leidy Elin atiça Beatriz para discutir com Fernanda

Após falar com Fernanda, Leidy Elin comentou com os brothers sobre a dicussão com a confeiteira e revelou para Beatriz coisas que a emparedada fala sobre ela promover produtos e marcas dentro da casa. Irritada ao saber das críticas, a vendedora do Brás foi tirar satisfação com Fernanda. E mais uma briga foi feitana casa. Veja como foi aqui.