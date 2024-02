Guilherme Berenguer revela que Malhação 2004 lhe rendeu homenagens inusitadas

Em entrevista à CARAS Brasil, Guilherme Berenguer relembra sucesso da Vagabanda e conta detalhes sobre temporada marcante de Malhação

Protagonista da temporada de 2004 de Malhação, o ator Guilherme Berenguer (43) marcou toda uma geração que cresceu tendo a novelinha como referência. No ano em que a produção marca 20 anos, o artista bateu um papo com a CARAS Brasil para relembrar momentos únicos da experiência e confessou que já recebeu homenagens de fãs por conta de seu trabalho.

"Depois de 20 anos, parece que foi ontem. Foi maravilhoso participar da Malhação porque eu acredito que tivemos um belíssimo encontro de autores, atores, equipe técnica e diretores. Foi um encontro maravilhoso. Todo mundo estava muito empenhado e fizemos com muito carinho. O que acontecia como reação do público era o que acontecia nas gravações diárias, então foi uma experiência fantástica", conta.

Longe da televisão desde sua passagem pela Record, onde atuou em grandes novelas, como Vidas em Jogo (2011) e Milagres de Jesus (2014), Guilherme conta que constantemente recebe mensagens de fãs de sua temporada de Malhação. "Todos os dias recebo mensagens de fãs no meu Instagram e procuro responder e retribuir esse carinho", diz.

E o carinho é tão grande, que ele virou alvo de homenagens por parte dos admiradores. "Muitas mães e pais colocaram o nome dos seus filhos de Guilherme e Gustavo. Muita gente lembra com carinho da 'vagabunda', essa história", revela ele, que atualmente mora em Los Angeles, nos Estados Unidos.Em meio a uma te

Temporada que tinha como plano de fundo uma geração rock and roll, ele conta que se jogou de vez neste universo e fez questão de aprender a tocar na guitarra canções do grupo, para deixar o personagem ainda mais verdadeiro. Também cantor, ele confessa que se divertiu ao se apresentar com a famosa Vagabanda.

"Eu abracei a Vagabanda, então gostava de colocar toda a irreverência do Gustavo naqueles momentos, nos ensaios, nos shows da banda. Sim, eu tive que cantar, pois sou um ator que canta. Aprendi a tocar as músicas que tocávamos na banda, então vivi intensamente a banda", relembra.

Leia também: Ex-global que viralizou como ambulante vira alvo de disputa: 'Vou pensar muito'

Ainda sobre a banda, ele diz que um dos episódios marcantes do projeto, foi justamente quando o grupo formado por Gustavo, Natasha e Catraca se apresentaram em um trio elétrico. "Aquele episódio foi maravilhoso, muito bom de fazer e de assistir até hoje", conta ele, em um momento nostálgico.

"Os bastidores eram espetaculares, um clima bastante profissional, mas ao mesmo tempo dando liberdade criativa e artística para cada profissional entregar o seu melhor", afirma Guilherme, que ainda hoje mantém um certo contato com os colegas de elenco.

Segundo o artista, apesar da distância, todos se comunicam e volta e meia se encontram. "Por natureza, gosto de estabelecer relacionamentos, então mantenho contato sempre que possível. Há pouco tempo encontrei o João Velho, falei com a Ju, a Grazi Schmidt, mas cada um segue sua vida, suas histórias. Sempre que nos reencontramos, é sempre uma festa, uma alegria", diz.