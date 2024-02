BBB24: Yasmin Brunet revela paixonite em famoso; Descubra quem

Em conversa com Rodriguinho e Wanessa, Yasmin ainda revelou que entrou em um relacionamento só porque o amado parecia o crush famoso

Na tarde desta quarta-feira, 21, os brothers estavam conversando na área externa da casa quando Yasmin Brunet abriu o jogo e revelou seu antigo "crush" e como ele a motivou a ter um namoro com um ator.

O papo começou logo depois da produção colocar uma música do rapper Eminem, a modelo, então, mostrou sua habilidade com as letras de música e cantou um trecho da canção "Without Me" que tocava e impressionou Wanessa e Rodriguinho.

Em seguida, ela disse que já "teve um crush" em Eminem quando era mais nova e chegou a namorar o ator Sérgio Hondjakoff por causa do cantor: “Ele foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia ele. O cabeção da 'Malhação', sabe quem é? Lembra dele?Ele era um fofo", acrescentou Yasmin. "Não foi só por causa disso [que namoramos]”, relembrou a filha da Luiza Brunet.

Yasmin revela que namorou o Serginho Hondjakoff pq ele parecia o Eminem. Esse vídeo fez meu dia. #BBB24https://t.co/YH3BjxDiMc — Chico Barney (@chicobarney) February 21, 2024

Boninho comenta desfile de corpos para Yasmin

Boninho comentou sobre o desfile de corpos que aconteceu na tarde desta segunda-feira, 19, no Big Brother Brasil 24. Após Yasmin Brunet ficar chateada depois que ficou sabendo que Nizam falou sobre seu corpo nas primeiras semanas do reality, Wanessa organizou um desfile de corpos reais. No gramado da área externa da casa, todos os participantes desfilaram e falaram sobre suas 'imperfeições'.

Em sua rede social, Boninho compartilhou um vídeo do momento inusitado e celebrou a atitude de apoio a sister 'além do jogo'.

"Com mais de 24 edições o BBB surpreende porque fala da nossa realidade atual. Das nossas conversas. Da nossa liberação. Que bacana esse momento, mesmo no jogo, vale respirar e abraçar", escreveu na legenda.