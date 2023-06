Sérgio Hondjakoff, o Cabeção, volta a atuar após deixar reabilitação; relembre história do artista

Gravando um curta metragem, o ator Sérgio Hondjakoff deixou a clínica de reabilitação em maio deste ano

O ator Sérgio Hondjakoff (38), eternamente conhecido como o Cabeção de Malhação, voltou a trabalhar com atuação após deixar a clínica de reabilitação para um tratamento contra dependência química. Agora, ele está no Rio de Janeiro gravando o curta metragem Se Não Houver Amanhã, roteirizado e dirigido por Rayssa de Castro.

Segundo o site Quem, Sérgio Hondjakoff, conhecido também como Serginho, interpretará o médico João , responsável pelo tratamento de Leia, a protagonista, uma mãe que cria os dois filhos sozinha e descobre um câncer em fase terminal. "Fico muito feliz de estar contracenando com a Bárbara Monteiro e o Dino Boyer, que são atores que eu admiro muito, sempre gostei, sempre fui fã", conta.

O artista iniciou seu tratamento contra a dependência química em junho de 2022, se internando voluntariamente em uma clínica de reabilitação em Itu, no interior de São Paulo. A decisão veio após uma série de vídeos do ator ameaçando seu pai viralizarem na internet. Na época, Rafael Ilha contou ao G1 que, após assistir aos registros, ligou para o amigo e conversou sobre o tratamento.

Pouco tempo após iniciar o tratamento, Sérgio Hondjakoff foi transferido para uma clínica em Sorocaba, também no interior do estado, onde concluiu o tratamento e recebeu alta em maio deste ano. Na época, ele anunciou a notícia com o reencontro com sua esposa e seu filho, o pequeno Benjamin.

Agora, o artista busca pequenas participações em sua carreira, voltando aos poucos a atuar. Ele explica que o ambiente não foi recomendado pelo seu terapeuta, já que ainda está emocionalmente abalado, mas que se sente feliz em poder voltar ao ofício. "É muito positivo ver as pessoas felizes e animadas, isso me faz bem também."

"Fico feliz também de estar participando de um curta com essa temática e espero que ajude as pessoas a fazerem sempre exames preventivos para que possa ser detectado com antecipação uma doença tão maligna como essa, e ajude a salvar vidas de alguma forma, conscientizando", completou o artista.

RELEMBRE SÉRGIO HONDJAKOFF COMO CABEÇÃO DE MALHAÇÃO: