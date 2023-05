Sérgio Hondjakoff se reencontra com filho de dois anos após alta da reabilitação

Ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por seu personagem Cabeção, deu um passeio com o filho Benjamin

O ator Sérgio Hondjakoff está se reconectando com a família após ser liberado da clínica de reabilitação por conta do vício em drogas. Ele ficou internado por quase um ano.

Em fotos nas redes sociais, o ator apareceu com o filho Benjamin de dois anos na Lagoa da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Ele ficou conhecido por interpretar o amado personagem Cabeção na novela 'Malhação' da Globo. Atualmente, ele conta com o apoio da mãe Carmen Lucia e da esposa, Danielle Monteiro.

Recentemente, ele deu uma entrevista ao SBT e falou sobre a fase que está passando, de total recomeço. Apesar de discordar da internação involuntária, ele contou que tenta entender a decisão da mãe, que teria sido tomada por amor.

Reencontrou a mãe

O ator Sérgio Hondjakoff se reencontrou com a mãe em uma entrevista com a repórter Gaby Cabrini, do SBT. O ator conhecido por seu personagem 'Cabeção' em Malhação teve uma conversa sincera com dona Carmen.

Ela cobriu seus olhos por trás e perguntou:"Adivinha quem é". "Ah. Oi, mãe. Tudo bem?", respondeu ao reconhecê-la. "Reconheceu? Aqui é uma nova mãe, espero que você seja um novo filho agora também", disse, dando vários beijos no filho. A repórter, então, perguntou o que ele gostaria de falar para a mãe.

"Eu sei que minha mãe me ama muito, é por isso que ela me protege tanto. Eu espero ser uma pessoa que tome as rédias da minha vida, que eu faça as coisas certas, possa ser um exemplo pro meu filho, possa ser um bom pai pra ele, que eu consiga desempenhar o papel de pai assim como vocês foram pais", dedicou ele.