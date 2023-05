Sérgio Hondjakoff revela detalhes de luta contra drogas pesadas: “Fui infeliz”

Eterno ‘Cabeção’ de Malhação, Sérgio Hondjakoff faz revelações chocantes sobre o uso de entorpecentes em entrevista ao 'Fofocalizando'

O ator Sérgio Hondjakoff (28), conhecido por seu papel como ‘Cabeção’ na novela adolescente da Globo ‘Malhação’, recebeu alta da clínica de desintoxicação em que estava internado. Em entrevista ao 'Fofocalizando', programa do SBT, o artista fez revelações chocantes sobre sua luta contra as drogas e a rotina nos bastidores da emissora.

Durante a conversa, Sérgio negou que interpretar o ‘Cabeção’ seria o motivo pelo qual se envolveu com os entorpecentes, mas deu detalhes sobre a rotina corrida nas gravações da novela: "Eu tinha muita cena para decorar, gravava muito, não tinha tempo de ir ao psiquiatra, pra compartilhar com um terapeuta, com um psicólogo”, o ator desabafou sobre seu psicológico.

Gaby foi direta e reta na pergunta: Cabeção foi o motivo para Sérgio Hondjakoff entrar no mundo das drogas?#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/LmEWcq5RAt — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 1, 2023

“A maneira mais prática que eu tinha de me motivar do nada era recorrendo ao subterfúgio artificial, que seria a droga”, Sérgio contou. Ainda durante a entrevista, ele relembrou a live polêmica em que ameaçou seu pai de morte. O artista lamentou a situação, negou que estivesse pedindo dinheiro para usar drogas e revelou que estava sob o efeito dos entorpecentes na ocasião.

“Eu tinha usado uma dose cavalar de cocaína… Eu fiquei muito alterado, comecei a sofrer. Eu peguei o celular, comecei a desabafar e meu pai começou a achar aquilo ridículo (...) Eu comecei a ficar triste com ele porque ele não se comoveu com a minha situação. (...) Então eu fui infeliz demais nas palavras", o ator confessou que se arrepende da ameaça.

Sérgio Hondjakoff comentou sobre a live polêmica que ele fez após ter usado drogas.#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/RV4kG1Is8K — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 1, 2023

Sérgio Hondjakoff ficou internado em clínica de desintoxicação:

Sérgio Hondjakoff luta contra a dependência química e estava internado em uma clínica para desintoxicação desde junho do ano passado. Inicialmente, a estimativa era de que o artista permaneceria até um ano internado, mas recebeu alta da instituição localizada em Itu, interior de São Paulo, no final de abril deste ano.