Sérgio Hondjakoff deve ficar internado por um ano em clínica de desintoxicação

O Cabeção de ‘Malhação’, Sérgio Hondjakoff está internado para se desintoxicar desde junho, segundo amigo

Sérgio Hondjakoff (38) luta contra a dependência química e está internado em uma clínica para desintoxicação desde junho do ano passado. O ator deve permanecer internado por até um ano, segundo seu melhor amigo, o cantor e empresário Dino Boyer, que revelou detalhes da internação em entrevista para a Revista Quem. Sérgio ficou conhecido por seu papel como o Cabeção, que participou de seis temporadas de ‘Malhação’ na Globo, durante os anos 2000.

Dino também comentou sobre o progresso de Sérgio na reabilitação e dos planos futuros para o ator: "O Serginho está bem bacana na clínica. Está internado desde junho e deve ficar lá por mais um tempo. A ideia da tia Carmen é deixá-lo pelo menos um ano para desintoxicar totalmente”, revelou sobre o marido de Danielle Monteiro e pai do pequeno Benjamin, que tem dois anos. Dino contou ainda que ele mantém contato com o filho por meio de vídeo chamadas.

Sobre a possibilidade de voltar a atuar, Dino falou que existem grandes chances: "Esperamos e queremos muito que ele fique bem, volte a trabalhar, a fazer o que gosta. O público ainda lembra e tem um carinho grande por ele. Não tem como falar de 'Malhação' e não lembrar do Cabeção. Estamos nessa batalha para ver se realmente agora a coisa vai. Se ele consegue se livrar dessa dependência. Ele é um moleque bom”, comentou.

No ano passado, o ator gerou polêmica ao viralizar em um vídeo em que ameaçava seu pai de morte. Desde então, Sérgio recebeu o apoio de colegas da profissão, como do também ator Rafael Ilha, que providenciou a primeira internação do eterno Cabeção em uma clínica de desintoxicação em Sorocaba e foi elogiado por Dino: "O Rafael Ilha foi muito importante. Se não fosse ele, não sei como o Serginho estaria”, disse. Segundo informações, Hondjakoff foi transferido para outro instituto, onde permanece focado em sua recuperação.

Bruno Gagliasso manda recado para o ator Sérgio Hondjakoff

Assim que a notícia da internação de Sérgio Hondjakoff foi divulgada, vários colegas de profissão mandaram um recado para o ator. Bruno Gagliasso (40) deixou uma mensagem de apoio neste momento tão delicado, em um vídeo divulgado pelo Métropoles.

No registro, Bruno fala diretamente com o ator: “Olá, Sérginho, quanto tempo hein meu amigo? Aqui é Bruninho. Estamos afastados mas estou muito feliz de saber que você encontrou com o nosso amigo Sandro. Ele é um cara que já ajudou muito a minha família e estará ao seu lado para o que der e vier, assim como eu também estarei. Fechado? É difícil, mas não é impossível. Um beijo e estamos juntos, cara. Ninguém vai largar a sua mão, não”, disse com carinho.