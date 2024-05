Ana Castela mostra acessório de Gustavo Mioto e brinca: "Gosto assim"

Em seu perfil no Instagram, a cantora Ana Castela mostrou que Gustavo Mioto usava uma pulseira com o seu nome e e brincou: "gosto assim"

Desde que reataram o namoro pela terceira vez no início do mês, Ana Castela e Gustavo Mioto tem trocado declarações online. Nesta terça-feira, 21, eles marcaram presença na festa de 22 anos de Maísa em São Paulo. Em seu perfil no Instagram, a sertaneja mostrou que o cantor usava uma pulseira com seu nome e brincou: "gosto assim".

A boiadeira também deixou um comentário fofo na publicação do namorado: "Lindo demais, te amo", escreveu. Maísa, a anfitriã da festa, comentou: "lindos".

Ana Castela mostra pulseira de Gustavo Mioto (Reprodução/Instagram)

Ana Castela e Gustavo Mioto começaram a namorar oficialmente no Dia dos Namorados de 2023, embora o relacionamento tenha iniciado em dezembro de 2022. Após três meses de namoro, em setembro, anunciaram a primeira separação, que durou pouco. Em outubro, voltaram a namorar e Mioto até compôs uma música para a amada chamada Fronteira.

Apesar de parecerem muito felizes, com muitas fotos juntos na virada do ano e momentos carinhosos, o casal anunciou o segundo término em janeiro deste ano. Desde então, permaneceram separados até o feriado do Dia do Trabalhador, quando revelaram que reataram a relação.

Tratamento contra espinhas

Nesta terça-feira, 21, Ana Castela mostrou em seu Instagram como ficou seu rosto após um tratamento contra as espinhas. A cantora revelou que luta contra esse problema há anos e que mexia bastante sua autoestima. "Comecei a fazer tratamento, essa é a minha pele hoje. Não tem espinhas, mas tem manchinhas que estou também estou cuidado para tirar. Já é uma grande conquista", disse ela.

E completou: " A vida inteira eu tive espinhas, agora que começou a melhorar minha pele. Me deixa com a autoestima baixa, eu fico triste... Não dá vontade de maquiar, de fazer nada. Aí eu comecei a cuidar e agora ela está assim, e vai melhorar mais ainda. Mas já é um começo".