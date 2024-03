BBB 24: Matteus reage após receber elogio de Giovanna

Os brothers decidiram se refrescar na piscina do BBB 24, e Giovanna aproveitou o momento para fazer um elogio para Matteus

Na tarde desta terça-feira, 19, alguns brothers decidiram aproveitar o dia ensolarado na piscina da casa do Big Brother Brasil 24. Enquanto Giovanna e Pitel se refrescavam na água, Matteus começou a fazer uma rápida limpeza com a peneira.

"Nossa, ficou limpinho aqui, Matteus", disse Raquele. "Tu acha que eu brinco em serviço?", respondeu ele. "Eu acho. Limpando a piscina de dentro da piscina", comentou Giovanna. "Aqui no campo é mais amplo", justificou o estudante. "Aí fica fácil. Tomando banho e limpando", brincou a doceira.

Do lado de fora da piscina, Fernanda também comentou a situação. "Um bom ponto. Você não tem argumento agora". "Estou fazendo os dois", falou Matteus. "Imagina todo piscineiro que for na casa dos outros fica de sunga dentro da piscina limpando", retrucou ela.

Nesse momento, Giovanna elogiou o brother. "Aí depende, se o piscineiro for desse naipe aqui, a galera vai pagar até mais caro. Se for um piscineiro meia boca...", disse a nutricionista, fazendo com que Pitel e Fernanda soltassem gritos histéricos. "Gente, esse homem é mister, é modelo!", acrescentou ela.

Após ouvir a sister, Matteus reagiu, soltou a peneira, na beira da piscina, foi até Giovanna e deu um abraço nela. "Ela me elogiou, mas sabe que é linda também. A guria é bonita mesmo", falou ele.

Vale lembrar que Matteus se envolveu com Denizianne, a nona eliminada da edição. Em entrevista ao Gshow, a ex-BBB falou sobre a possibilidade de engatar um romance com Alegrete após o fim do reality. "Eu torço demais pelo Matteus. Volto a dizer que, quando ele sair, nós vamos conversar [...]. Matteus tem um caráter inquestionável, e tem mostrado isso cada vez mais. Independente de qualquer coisa, eu torço pela felicidade dele", disse ela.

Que isso, Giovanna! 🗣️🗣️🗣️



Giovanna : "Se o piscineiro for desse naipe aqui. A galera vai pagar até mais caro."



Depois dessa, Matteus dá um abraço na sister. 🗣️#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/AwDnq2dAJK — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024

Leia também:Boninho admite que apagou vídeo: 'Vi a besteira que falei'

Davi e Matteus correm para ver briga de sisters

A discussão entre Leidy Elin, Alane e Beatriz no Quarto Fadas despertou a curiosidade dos brothers na manhã desta terça-feira, 19. Ao ouvirem os gritos e vozes exaltadas, os participantes logo correram para ver o que estava acontecendo. Davi e Matteus não perderam tempo e foram ver.

Os aliados estavam sentados na sala quando ouviram a voz da vendedora do Brás bem alterada. "Eita, o bafafá tá feio lá!", disse o baiano, antes de ir para o recinto com Alegrete. Eles foram correndo e entraram no cômodo, onde viram as garotas discutindo. Confira!