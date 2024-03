Boninho admite que apagou vídeo: ‘Vi a besteira que falei’

Após repercussão de fala dele em vídeo sobre o BBB 24, Boninho explica sua decisão de editar vídeo sobre nova dinâmica no reality show

O diretor de TV Boninho deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira, 19, por causa do anúncio de uma nova dinâmica do BBB 24, da Globo. Ele compartilhou um vídeo para contar que um personagem falso vai entrar no programa, mas criou uma polêmica ao dizer que a missão dele seria seduzir as participantes. Com isso, ele apagou o vídeo e editou antes de postar novamente. Agora, ele falou sobre essa mudança.

Em uma mensagem no Instagram, o diretor admitiu que apagou o primeiro vídeo ao perceber que errou em sua mensagem. “Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei. Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha”, disse ele.

A mudança no vídeo

O diretor Boninho agiu rápido para editar um vídeo sobre uma brincadeira no BBB 24, da Globo. Isso porque o conteúdo teve uma repercussão negativa na web e ele tratou de excluir o trecho polêmico de seu post. Entenda o que aconteceu:

No início da tarde desta terça-feira, 19, Boninho compartilhou um vídeo para anunciar a nova trolagem com os participantes do Big Brother Brasil. Ele contou que um novo participante falso vai entrar na competição para agitar a dinâmica e chegou a dizer que ele teria a missão de seduzir as mulheres da casa para causar ciúme nos homens do confinamento.

No entanto, os internautas não aprovaram essa ideia da sedução e subiram a hashtag 'Sem Participante Falso BBB’ na rede social X, que é o antigo Twitter. Os fãs do programa não gostaram da ideia de ter uma nova pessoa na casa e muito menos que ele entrasse de olho nas mulheres. “Mulheres merecem respeito”, disse um internauta. “Sem cabimento”, escreveu outro.

Então, Boninho apagou o vídeo completo, editou e postou novamente sem a parte em que fala sobre a sedução. "Amanhã começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história da troca de participantes do Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse ‘hermano' não está participando de Big Brother nenhum. E, para piorar mais ainda, a gente para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema deles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake”, disse ele na nova versão do vídeo.

Na legenda, ele explicou: "A brincadeira é simples! Ele entra na casa às 15:00 dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois…".