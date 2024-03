BBB 24: Novo participante vai entrar na casa! Saiba como será!

Boninho surpreende ao anunciar uma brincadeira na casa do BBB 24 ao colocar mais um participante falso para agitar a dinâmica

O diretor Boninho pegou os fãs do Big Brother Brasil 24, da Globo, de surpresa ao anunciar que vai colocar mais um participante no reality show. Porém, tudo será uma brincadeira! Ele contou que um homem argentino vai entrar na brincadeira para agitar a dinâmica da casa e até terá a missão de tentar seduzir as sisters.

A revelação foi feita por Boninho nesta terça-feira, 19, por meio de um vídeo nas redes sociais. Ele contou que a entrada do novo participante acontecerá na quarta-feira, 20, às 15h, e ainda explicou como será a dinâmica.

"Amanhã começa uma nova trolagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um ‘hermano’. É aquela história da troca de participantes do Big Brother do mundo inteiro, mas, na verdade, esse ‘hermano' não está participando de Big Brother nenhum e, muito menos, do Big Brother da Argentina. Então, a ideia é brincar com ele. E, para piorar mais ainda, a gente para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então, é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema deles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake”, disse ele.

E completou: "E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas, é lógico que vai ter um limite, e provocar os meninos, ciúmes. Será que ele consegue?”.

Boninho surge em momento especial com a esposa

Há poucos dias, Boninho levou Ana Furtado para um almoço romântico após sua esposa voltar de uma viagem a trabalho. O diretor do Big Brother Brasil compartilhou que sentiu saudades da amada e, por esse motivo, decidiu fugir da rotina.

"Já estou no Rio [de Janeiro] com o meu amor", compartilhou Ana em seu Instagram enquanto passeava no shopping com Boninho. "Morri de saudade. Eu não aguento mais ficar do que cinco segundos longe dessa mulher", declarou o diretor do reality show da TV Globo.

"Gente, foi muito fofo. Cheguei em casa do aeroporto e ele falou assim: 'Quem almoçar comigo?'. Eu falei: 'Em plena segunda?'", compartilhou a artista. Boninho, então, aproveitou para jogar uma cantada: "Já fiquei com saudade dela só dela tirar a câmera de mim". "Te amo", declarou Ana, aos risos.