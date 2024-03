BBB 24: Fofoqueiros? Davi e Matteus correm para ver briga de sisters

Ao ouvirem gritos no quarto, Davi e Matteus correm para ver barraco acontecendo entre Beatriz, Alane e Leidy Elin; veja o momento

A discussão entre Leidy Elin, Alane e Beatriz no Quarto Fadas despertou a curiosidade dos brothers na manhã desta terça-feira, 19. Ao ouvirem os gritos e vozes exaltadas, os participantes logo correram para ver o que estava acontecendo. Davi e Matteus não perderam tempo e foram ver.

Os aliados estavam sentados na sala quando ouviram a voz da vendedora do Brás bem alterada. "Eita, o bafafá tá feio lá!", disse o baiano, antes de ir para o recinto com Alegrete. Eles foram correndo e entraram no cômodo, onde viram as garotas discutindo.

A briga entre o trio começou quando Leidy e Beatriz conversavam sobre o fim da amizade delas no jogo. Leidy contou que elas se afastaram porque elas levavam o jogo do grupo para o Davi. Então, ela ainda disse que Beatriz estava tomando as dores da Alane. Com isso, Alane entrou no assunto e disse que tentou conversar com Leidy, que rebateu dizendo que a sister nunca gostou dela. Veja tudo o que aconteceu aqui.

A discussão aumentou e Davi e Matteus correram para lá. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/GUbYfZ8syh — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024

Raquele expõe que Alane e Bia falavam mal de Isabelle

Raquele prometeu que iria disparar algumas verdades durante o Sincerão desta segunda-feira, 18, no Big Brother Brasil 24. A doceira não chamou Beatriz de 'idiota' como tinha prometido, mas decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle.

A emparedada colocou Alane, Beatriz e Davi no Painel da Eliminação com a justificativa de que as Fadas estão disputando o paredão com ela.

"Ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso", disse sobre a bailarina. Em seguida, ela disparou sobre a dupla que enfrenta na berlinda: "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas".