Ex-BBB Lucas Buda revela se já conversou com ex-affair que está grávida

Ex-BBB Lucas Buda confirma que dará suporte caso seja o pai do bebê de Nina Capelly, com quem viveu um rápido affair

O ex-BBB Lucas Buda se pronunciou sobre a possibilidade de ser pai do filho de Nina Capelly, com quem viveu um affair depois do Big Brother Brasil 24. Ela anunciou que está grávida e tem a chance do rapaz ser o pai da criança. Com isso, ele contou que já entrou em contato com ela para falar sobre o assunto.

“Já entrei em contato com ela para conversarmos pessoalmente sobre essa fase da nossa vida”, disse ele ao colunista Leo Dias.

Além disso, Buda comentou que dará o suporte necessário caso seja confirmado que ele é o pai. "Então, sobre isso eu já falei em outros momentos que ser pai é o sonho de muitos homens, inclusive o meu. Mas como a própria Nina disse, não é 100% certo de que eu seja. Se realmente for, com certeza, ela terá todo o suporte necessário de que precisa e iremos celebrar este momento, que merece ser especial, sendo planejado ou não!", disse ele.

O que Nina falou sobre a gravidez?

Nina Capelly, prima de MC Binn e ex-affair de Lucas Buda, que acabou de descobrir sua gravidez. Através das redes sociais, Nina contou que estava sentindo muitos enjoos e estava inchada, por isso, faria um teste para confirmar se estava grávida: “Estou um pouquinho sumidinha aqui por motivos de enjoo. Não tô muito bem, tô passando mal, vomitando toda hora e vocês perceberam que eu tô mais inchadinha e dei uma engordadinha”, disse a cantora, que já é mãe de um menino.

“Hoje eu vou fazer uns testes e tô com um pouquinho de medo, mas tem coisa na nossa vida que a gente tem que meter as caras e ir para cima mesmo. Tô passando aqui mesmo para deixar vocês mais tranquilos porque eu não tô aparecendo aqui muito. Não tô bem, tô com ânsia toda hora, tô vomitando toda hora, tá horrível”, disse a influenciadora.