Valéria Valenssa reflete sobre preconceito contra mulheres evangélicas no carnaval

Autora do livro Uma Vida de Sonhos, Valéria Valenssa está prestes a lançar uma nova obra. Em entrevista à CARAS Brasil, a eterna Globeleza reflete sobre desafios de ser mulher e fala sobre novo projeto

Valéria Valenssa (52) virou alvo de críticas por evangélicos durante o carnaval deste ano ao desfilar pela União de Maricá, na Série Ouro do Rio, após 20 anos longe da folia. Neste dia 8 de março, em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres, a eterna Globeleza reflete em entrevista à CARAS Brasil sobre preconceitos por ser evangélica no meio artístico e aponta os desafios de ser mulher em uma sociedade machista.

"Sou evangélica há 20 anos e entendo que as críticas, na verdade, acontecem por eu ser uma pessoa pública. Meu compromisso é com Deus! É importante parar para pensar que não sou a única evangélica que trabalha no carnaval. Pra mim esse é um trabalho como outro qualquer", afirma.

Detentora do título Globeleza há 31 anos, ela conta nunca ter sido tachada de louca por ser mulher e trabalhar com a imagem. No entanto, a famosa exclama que sempre se colocou em lugar de respeito para ser respeitada.

"Acho que as pessoas devem ser respeitadas em todas as áreas da sua vida. E você também tem que impor esse respeito. Trabalhei com o nu durante muitos anos. E o nu é uma linha muito tênue, principalmente no Brasil. Então porque consegui manter o meu nome durante os anos? porque sempre impus. Acho que é muito importante você ter consciência do quanto é bom no que faz e manter uma postura quanto a isso. Então não passei por situações como essa, porém, não dá para fechar os olhos para o fato de que muitas mulheres vivem isso diariamente", diz.

"Existe um contexto de muita violência e racismo, onde mulheres pretas são as maiores vítimas. E você tentar calar uma mulher, ou tachar ela como louca, não deixa de ser um tipo de violência. Por mais que pareça pequeno, pode abrir porta para atos muito maiores."

Valéria Valenssa defende que temas como feminicídio, racismo e machismo sejam debatidos em todos os lugares. A modelo chama atenção para o crescimento do número de mortes de mulheres por seus parceiros e alerta para a importância da educação em mudar esta realidade.

"É até curioso, porque hoje mesmo li algumas matérias que chamavam atenção para o crescimento do feminicídio no Brasil. Em outra pesquisa que me chamou a atenção também, há pouco tempo, dizia que mais de 12 milhões de mulheres negras já foram vítimas de violência. Isso correspondendo a 65,6% do total de 18 milhões de mulheres vítimas no país. São números muito expressivos para serem ignorados. Precisamos debater mais esse tipo de assunto. E isso é algo urgente", aponta.

Com as diferenças gritantes em questões salariais de homens e mulheres nos mais diversos segmentos profissionais, a repórter reforça que as mulheres são merecedoras de espaços de destaques nas empresas e na sociedade como um todo.

"Acho que falta uma conscientização de que desde o século passado, a mulher vem conquistando novas funções na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho e na economia do país também. Já provamos de diversas formas que não somos o sexo frágil, como fomos estereotipadas por muito tempo. A mulher estar no mercado de trabalho é importante no que diz respeito aspectos sociais, econômicos e também pela promoção da igualdade social. A maioria das mulheres hoje, chefiam suas famílias e em muitas delas, a renda vem exclusivamente do trabalho delas", observa.

A estrela chama atenção para um cenário ainda mais difícil: "E para nós, mulheres pretas, o cenário ainda é mais complicado. Nós somamos quase 30% da população brasileira, mas não temos nem 2% de nós comandando equipes nas empresas nacionais. Aliás, das quase 50 milhões de mulheres negras que possuem idade para trabalhar, apenas pouco mais da metade delas estão inseridas no mercado de trabalho. Isso é muito preocupante, ao mesmo tempo que triste e doloroso. Seria extremamente importante termos políticas empresarias que incentivassem mais a ingressão da mulher no mercado de trabalho. Temos talento e competência para muitas coisas", defende.

Novo livro

Após sucesso com Uma Vida de Sonhos, Valéria Valenssa está prestes a lançar uma nova obra. À CARAS Brasil, ela adianta que vai revelar seus maiores segredos em bate-papo descontraído e descomplicado com o leitor.

"Nesse meu novo livro, eu estou revelando os meus maiores segredos para conquistar a verdadeira beleza, que vem de dentro pra fora. Simples desse jeito. (risos). E a cada capítulo o leitor vai ter um papo leve e descontraído sobre cada pilar que constrói a minha jornada e que m faz enxergar beleza todos os dias em cada detalhe da vida. Ele abre espaço para dicas de beleza, cabelo, maquiagem... além de capítulos especiais de entrevistas com grandes especialistas", conclui.