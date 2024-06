Camila Moura opina sobre possível paternidade de Lucas Henrique: "Livre"

Em entrevista recente, Camila Moura deu sua opinião sobre a possível paternidade de Lucas Henrique com a prima de MC Binn: "Homem solteiro"

Parece que a fila realmente andou para Camila Moura e Lucas Henrique. A ex-mulher de Buda deu sua opinião sobre a possível paternidade do capoeirista com a prima de MC Binn, Nina Capelly. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora ressaltou que, agora solteiro, o antigo companheiro é livre para tomar suas decisões.

“Cada um já seguiu sua vida. Dá para ver né? Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”, disse ela.

Camila ainda compartilhou que abraçou a vida de influenciadora e tem o objetivo de mostrar para outras mulheres que é possível deixar um relacionamento que “não é bacana”. “Tô aproveitando esse paraíso sozinha mesmo… Tô podendo fazer o que eu gosto sem esperar nada de outra pessoa, sabe?”.

Para quem não sabe ou não lembra, Camila Moura estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Recentemente, a ex-mulher de Buda se mudou para São Paulo e contou, ainda durante o bate-papo, que seu novo lar é alugado, mas pretende comprar o próprio no futuro.

Camila Moura mostra novo apartamento em SP

Ex de Lucas Henrique, Camila Moura está de casa nova! No último sábado, 1, a agora influenciadora usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que se mudou oficialmente para São Paulo e está morando em um apartamento.

Com as chaves em mãos, ela compartilhou detalhes do imóvel em seu perfil oficial no Instagram. Ainda sem muitos móveis, o local possui dois secadores de roupa e um colchão inflável, que ela trouxe do Rio de Janeiro. "Cheguei em São Paulo como dizem meus amigos, com um grampo e um sonho. Deus às vezes te vira do avesso para te mostrar que aquele é seu melhor lado, que você é capaz, que não devemos desistir ou nos entregar. Então acreditem!", refletiu, emocionada.

"Mesmo que seu sonho seja distante, eu há 3 anos estava morando na parte de cima da casa da minha mãe, na Favela da Maré, e hoje estou realizando sonhos que até outro dia eram inalcançáveis! Quero agradecer principalmente a vocês por fazerem parte desse sonho.", finalizou na legenda da publicação.