Por que Dudu Camargo saiu do SBT? Apresentador assinou com nova emissora

Dudu Camargo tem carreira recheada de polêmicas e muitas críticas por sua postura problemática nos bastidores do SBT

O apresentador Dudu Camargo (25) segue sendo destaque na mídia desde que deixou o SBT em junho deste ano, quando sofreu uma onda de especulações e polêmicas sobre sua intimidade. Nos últimos dias, ele foi anunciado como o novo contratado da Astral TV, no interior de São Paulo.

Em sua nova emissora, Dudu vai comandar um programa diário chamado Alerta News, o qual poderá comentar sobre as principais notícias do dia. Em comunicado enviado ao portal Uol, ele falou sobre a nova empreitada.

"A proposta é fazer algo diferente do que tenho feito até aqui, sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!", disse.

MAS, AFINAL, POR QUE DUDU FOI DEMITIDO DO SBT?

Dudu Camargo deixou o SBT depois de 15 anos de contratado e apresentar alguns programas da casa. Na época, ele estava afastado do Primeiro Impacto, para cumprir suas férias.

Apesar de apresentar um dos jornalisticos mais populares da emissora, o comunicador enfrentava diversas polêmicas e não era muito bem quisto nos bastidores da televisão, principalmente por ser considerado um dos queridinhos de Silvio Santos.

Logo quando surgiu a notícia do fim do contrato entre Dudu e o SBT, passaram a circular informações a respeito do desligamento. Um dos relatos foi publicado pelo site TV Pop e envolve problemas intestinais e uma situação vexatória.

Segundo informações do veículo, Dudu Camargo teria sofrido com problemas no intestino. Ele tentou correr para o banheiro após deixar o programa, mas não houve tempo. Ele teria se limpado ainda no camarim com uma toalha. Só que o apresentador teria escondido o item atrás de um micro-ondas.

Em poucas semanas, vários outros comentários de funcionários do SBT confirmaram a história, que não aconteceu uma única vez. Um deles foi Leão Lobo, que que dividia o mesmo espaço com Dudu. Ele contou que, em diversas vezes, chegou a encontrar o camarim em um estado chocante.

“Tudo aquilo que vocês souberam dele é verdade, aconteceu. Fui testemunha, porque dividia o camarim com ele (...). Eram coisas horríveis realmente. Ele fazia xixi na lata de lixo com uma privada do lado, quer dizer, era coisa infantil, inconsequente", afirmou ele.