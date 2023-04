Aos prantos, mãe de Lexa revela torcida para cantora reatar com MC Guimê: "Um cara do bem"

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, falou sobre o carinho que tem por MC Guimê, e confessou que torce para que sua filha o perdoe

Darlin Ferrattry (44) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de vídeos falando sobre sua filha, Lexa (28), e MC Guimê (30). A cantora, vale lembrar, terminou o casamento após ele ser acusado de assédio durante sua participação no BBB 23.

O desabafo da influenciadora digital começou após ela ver um vídeo em que o cantor reflete sobre sua trajetória no reality global, que chega ao fim nesta terça-feira, 25. Nas gravações feita nos Stories do Instagram, a mãe de Lexa elogiou o ex-genro e confessou que torce para que sua filha reate o relacionamento.

"Eu preciso falar, eu preciso tirar o que está aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê, eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver, que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada por ele", afirmou.

+ No dia da final do BBB 23, MC Guimê reflete sobre trajetória: "Jogo que eu realmente joguei"

Depois, ela falou sobre o erro que o cantor cometeu no BBB 23 e ressaltou que todos merecem uma segunda chance. "Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso. Tudo bem. Ele tem que pagar na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais."

"Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance. Ele merece uma segunda chance na vida dele. Essa compaixão que eu peço é no sentido de que ele é um cara que trabalha, é batalhador, lança as músicas dele. E ver o que eu acabei de ver, me deixou muito emocionada. Infelizmente ele não vai poder estar na final, mas ele entrou nesse programa com um objetivo, sempre foi sonhador e guerreiro", pontuou.

Por fim, Darlin confessou que está na torcida para que Lexa perdoe o ex-marido e reate a relação deles. "Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom", completou.

Após o desabafo, a mãe da cantora respostou no feed do Instagram o vídeo que Guimê mostra sua trajetória no BBB 23 e deixou um recado para o funkeiro. "Eu tô muito emocionada. Eu te conheci e eu tenho orgulho de você, cara. Saiba disso", escreveu ela.

Confira a publicação de Darlin Ferrattry:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!