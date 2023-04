No dia da final do BBB 23, MC Guimê reflete sobre trajetória: "Jogo que eu realmente joguei"

MC Guimê também desejou sorte as três finalistas, Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao, suas aliadas no reality show

A grande final do BBB 23 acontece nesta terça-feira, 25, e MC Guimê (30) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre sua trajetória no reality show da TV Globo.

O cantor, expulso do programa após ser acusado de assédio contra a mexicana Dania Mendez, publicou no feed do Instagram um vídeo com vários momentos que protagonizou na atração, e falou sobre sua participação.

"Hoje é a final desse jogo que eu realmente joguei!!! #BBB23", afirmou o artista, que também desejou sorte para as três finalistas do BBB 23, Amanda, Aline Wirley e Bruna Griphao, que foram duas aliadas no game.

"Desejo boa sorte para as 3 finalistas que foram minhas aliadas lá dentro e fizeram por merecer. Aqui se encerra um ciclo que com certeza vou tirar muitos aprendizados", ressaltou.

Por fim, o cantor agradeceu o apoio dos fãs. "Valeu a todos(as) fãs que somaram nessa grande família e estão comigo na caminhada! Deus abençoe sempre. FÉ E MARCHA!", finalizou.

Confira a publicação de Guimê sobre o BBB 23:

Guimê esclarece calote

O cantor MC Guimê se pronunciou na rede social neste último domingo, 23, após ser acusado de calote ao comprar uma mansão, em São Paulo, de R$ 2,2 milhões. O funkeiro contou o que realmente aconteceu ao ler um texto explicativo sobre o caso.

"Um sonho que se tornou um pesadelo. No final de 2015, resolvi comprar um imóvel, com a agenda cheia de shows e compromissos não tinha tempo para ficar acompanhando todos os passos da negociação e confiava essas tarefas a pessoas que não fazem mais parte do meu ciclo de amizade e de trabalho. Apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe", disse ele em um trecho da mensagem.

