MC Guimê esclarece suposto calote que deu ao comprar mansão: ''Não fazia ideia''

Após ser acusado de calote, MC Guimê esclarece dívida ao comprar mansão milionária

O cantor MC Guimê (30) se pronunciou na rede social neste domingo, 23, após ser acusado de calote ao comprar uma mansão, em São Paulo, de R$ 2,2 milhões. O funkeiro contou o que realmente aconteceu ao ler um texto explicativo sobre o caso.

"Um sonho que se tornou um pesadelo. No final de 2015, resolvi comprar um imóvel, com a agenda cheia de shows e compromissos não tinha tempo para ficar acompanhando todos os passos da negociação e confiava essas tarefas a pessoas que não fazem mais parte do meu ciclo de amizade e de trabalho", começou o esclarecimento.

MC Guimê então lamentou ter fechado o negócio. "Apenas confiando nestas pessoas, assinei um contrato muito ruim e não fazia ideia dos problemas que isso poderia me trazer e trouxe", disse.

"Foi combinado um pagamento para que eu pudesse entrar na casa, paguei, mas não entrei. Comecei a perceber que tinha algo de errado. Quando achei que as coisas seriam resolvidas, fui avisado sobre outra pessoa que era considerada proprietário legal da casa, que eu haveria de pagar também com urgência ou pagaria os bens e valores que já tinha dado", explicou Guimê, que acabou sendo expulso do BBB 23.

