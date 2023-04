MC Guimê ganha apoio de Lexa em lançamento de música sobre superação

Em meio ao turbilhão após expulsão do BBB23, MC Guimê recebe aprovação de Lexa e internautas apontam reconciliação

A cantora Lexa (28) deixou os internautas com a pulga atrás da orelha com uma atitude inusitada na última segunda-feira, 17. Em meio aos rumores de separação, MC Guimê (30) anunciou o lançamento de uma nova música sobre superação e ganhou o apoio da artista, que deixou uma interação discreta em uma publicação do funkeiro.

Em suas redes sociais, Guimê compartilhou um trecho da nova canção: “A vida é um aprendizado e a rua ensina, nasci para ser campeão […] Se você vence ou perde faz parte da lição”, diz uma frase da letra. "Vai fortalecer", ele escreveu na legenda. Foi então que Lexa decidiu prestar apoio ao marido e deixou uma curtida na publicação.

Lexa curte trecho de nova música de MC Guimê - Reprodução/Instagram

A atitude da cantora não passou em branco e vários seguidores do cantor aproveitaram para comentar a situação, inclusive, levantando suspeitas de uma possível reconciliação entre o casal: "A Lexa curtiu, hein, irmão. Só progresso", escreveu um. Alguns outros apoiaram o cantor: “Já é sucesso”, opinou um fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUIME 💎 (@mcguime)

Vale lembrar que MC Guimê foi expulso do BBB23 após ser acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez. Desde então, circulam boatos de que seu casamento com Lexa teria chegado ao fim. Em contrapartida, a cantora rebateu os rumores e disse que está respeitando seu momento para processar tudo o que aconteceu.

Lexa posta frase enigmática em meio a turbilhão com MC Guimê

Na última quarta-feira, 12, Lexa surgiu reflexiva e surpreendeu ao publicar uma frase misteriosa. “Porque você está buscando aprovação de gente que nem se quer conhece?”, diz o post compartilhado pela cantora, que levantou curiosidade dos seguidores. Desde a crise com MC Guimê, a artista optou por manter detalhes de sua vida pessoal privada e por isso, os fãs ficam atentos aos posts enigmáticos.