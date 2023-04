Lexa posta frase enigmática em meio a turbilhão com MC Guimê

Cantora Lexa surge reflexiva e publica frase misteriosa em meio aos rumores sobre casamento com MC Guimê: “Buscando aprovação”

Lexa (28) tem vivido um turbilhão de emoções desde que seu marido, MC Guimê (30), foi expulso do BBB23 após ser acusado de importunar sexualmente a intercambista mexicana Dania Mendez. Nesta quarta-feira, 12, a cantora surgiu reflexiva e surpreendeu ao publicar uma frase enigmática sobre buscar a aprovação na opinião de outras pessoas.

Desde a polêmica, Lexa decidiu manter sua vida pessoal longe dos holofotes e raramente se manifesta sobre a suposta crise no casamento. Por isso, os seguidores tentam encontrar possíveis mensagens subliminares deixadas em publicações da cantora. Pelos stories, ela levantou suspeitas ao compartilhar uma imagem emblemática com um texto misterioso.

“Porque você está buscando aprovação de gente que nem se quer conhece?”, diz o post publicado por Lexa. Recentemente, a cantora se pronunciou negando os rumores de que teria colocado um ponto final em seu casamento, mas não revelou qual o desfecho da relação e disse apenas que está respeitando o seu tempo: "Acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo", ela declarou.

Lexa posta frase enigmática - Reprodução/Instagram

Lexa esbanja alegria e boa forma em fotos com a barriga à mostra

Lexa tem curtido e muito sua vida longe dos holofotes! Depois de viajar para Amsterdam para comemorar o aniversário de uma de suas melhores amigas, Anitta (30), a cantora esbanjou beleza e boa forma com um look ousado para cumprir um de seus compromissos profissionais, um evento da plataforma Youtube.

Vestindo um cropped preto que deixava sua barriga sarada à mostra e com um short curtinho com estampa militar e uma jaqueta combinando, Lexa posou de óculos escuros e fez carão para exibir o corpão em uma série de cliques publicados em suas redes sociais. Nos comentários, os seguidores ficaram babando com a beleza e aprovaram o look da cantora.