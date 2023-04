Lexa esbanja alegria e boa forma em fotos com a barriga à mostra

A cantora Lexa deixou seus seguidores babando ao compartilhar look curtinho para comparecer a evento

Nesta terça-feira, 11, Lexa deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto de seu look para comparecer a um evento.

A cantora esbanjou beleza e boa forma ao surgir vestindo um cropped preto que deixava sua barriga sarada à mostra e com um short curtinho com estampa militar.

Na legenda da postagem, a ex-esposa do cantor MC Guimê revelou que compareceu a um evento da plataforma YouTube.

Nos comentários, a ex-BBB e cantora Gabi Martins escreveu: “Deusa”. Lexa respondeu a colega: “Você amiga”. E a cantora Luiza Possi comentou: “Gata”. O elogio foi notado pela artista que respondeu: “Minha gata”.

Os seguidores da dona do hit “Provocar” adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários. “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Que mulher linda”.

