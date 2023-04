Lexa se manifesta sobre rumores de separação com MC Guimê

Cantora Lexa usa redes sociais para falar sobre os boatos de fim de seu casamento com MC Guimê

Nesta sexta-feira, 31, a cantora Lexa usou suas redes sociais para se ater aos rumores de que teria dado um fim no seu casamento com o cantor de funk MC Guimê. O artista está envolvido em polêmicas sobre importunação sexual contra a influenciadora mexicana Dania Mendez, enquanto participava do Big Brother Brasil 23. Expulso do reality pelo assédio cometido, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato também foi eliminado pelo mesmo motivo.

“Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu Lexa, em seu perfil oficial no Twitter.

Usuários da rede social de mensagens curtas mostraram bastante apoio para a cantora neste momento complicado que vive. “Nós apoiamos qualquer decisão que você tome. Sobre qualquer assunto!”, “Estamos com você, meu amor”, “Te amo vida, seja muito feliz e não liga para esses adoradores da choquei”, são apenas algumas das mensagens enviadas para Lexa.

Lexa explica seu sumiço das redes sociais

Nesta semana, Lexa compartilhou um recado para os seus fãs após ficar ausente das redes sociais. Ela costuma ser bem presente na web, mas está dando um tempo enquanto curte a viagem para celebrar o aniversário da cantora Anitta. Por meio de um tweet, ela esclareceu o motivo pelo qual está mantendo a discrição em sua vida: “Sorry ter sumido daqui!”, a cantora se desculpou e acrescentou: “Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz", contou.

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio a Lexa: “Não precisa se desculpar, você tá mais do que certa em sumir daqui, aproveita bem”, disse um seguidor. “Muito bem Lexa, é assim que se fala!”, comentou outro. “Que bom que você está bem, aproveite você merece”, um terceiro demonstrou apoio. Um internauta criticou: "Parece adolescente", e vários admiradores defenderam a cantora.