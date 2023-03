Lexa esclarece sumiço em meio à polêmica de MC Guimê: “Sendo feliz”

Desde a expulsão de MC Guimê do BBB23, Lexa optou por compartilhar poucos detalhes de sua vida pessoal nas redes sociais

Desde que MC Guimê (30) foi expulso do BBB 23 por conta de uma acusação de importunação sexual, Lexa, esposa do cantor, (28) se afastou do Twitter, rede social em que se comunicava com os fãs diariamente e comentava sobre o reality. Nesta quinta-feira, a cantora decidiu abrir o jogo sobre seu recente sumiço nas redes sociais.

Por meio de um tweet, ela esclareceu o motivo pelo qual está mantendo a discrição em sua vida: “Sorry ter sumido daqui!”, a cantora se desculpou e acrescentou: “Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz", Lexa explicou, se referindo a sua amizade com Anitta, que está celebrando seu aniversário de 30 anos com 3 festas.

Sorry ter sumido daqui! Tô curtindo com a minha amiga e sendo feliz ❤️ — Lexa (@LexaOficial) March 30, 2023

Nos comentários, os fãs demonstraram apoio a Lexa: “Não precisa se desculpar, você tá mais do que certa em sumir daqui, aproveita bem”, disse um seguidor. “Muito bem Lexa, é assim que se fala!”, comentou outro. “Que bom que você está bem, aproveite você merece”, um terceiro demonstrou apoio. Um internauta criticou: "Parece adolescente", e vários admiradores defenderam a cantora.

Já no Instagram, a cantora também optou por publicar poucos detalhes de sua vida pessoal nos últimos dias, com poucos registros das festanças na celebração do aniversário de Anitta.

Anitta faz terceira comemoração de aniversário: ''Finalmente 30''

A cantora Anitta completa nesta quinta-feira, 30 de março, os seus tão esperados 30 anos. Festeira, a famosa fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado. Lexa, que esteve presente nas outras comemorações, também participou da última reunião intimista.

Exibindo os detalhes, Anitta posou ao lado de Lexa e das demais colegas e celebrou a data tão especial: "Finalmente 30", escreveu ela em inglês, já que é uma artista internacional conhecida mundialmente.