Anitta faz terceira comemoração de aniversário: ''Finalmente 30''

Celebrando a chegada dos 30, Anitta faz terceira festa e conta com a presença de Lexa e outras amigas

A cantora Anitta completa nesta quinta-feira, 30 de março, os seus tão esperados 30 anos. Festeira, a famosa fez três comemorações para contemplar sua idade e a última celebração foi ao lado de algumas amigas em um local reservado.

Em seus stories no Instagram, a funkeira compartilhou alguns cliques do momento intimista ao lado de suas mais chegadas e entre elas estava a cantora Lexa - que nos últimos dias teve seu nome em alta por conta da polêmica envolvendo seu até então marido, MC Guimê, no BBB 23.

Com vários balões rosas e algumas pétalas na cama, Anitta surgiu curtindo o momento em grande estilo. Além dos enfeites personalizados para a comemoração, a famosa ainda teve um bolo delicado também de cor rosa.

Exibindo os detalhes no clique, a cantora surgiu radiante e celebrou a data tão especial. "Finalmente 30", escreveu ela em inglês, já que é uma artista internacional conhecida mundialmente.

Essa foi a terceira comemoração de Anitta. Ela já havia falado que faria três festas, cada uma representando cada década de sua vida. No sábado, 25, a famosa reuniu um time de famosos em São Paulo para celebrar.

Veja as fotos do aniversário de Anitta:

Anitta aposta em look transparente para festão de aniversário

Para curtir a celebração adiantada da chegada de seus 30 anos em uma festona na cidade de São Paulo, Anitta apostou em um look transparente e sensacional. Para o megaevento, a artista elegeu um body preto tomara que caia transparente, combinando com luvas pretas e maxi brincos e completando o look maravilhoso com uma saia mega fenda amarela, deixando parte de sua cintura exposta.

Dias antes do evento, a famosa causou polêmica a divulgar as regras do aniversário, impedindo penetras e registros não autorizados do momento.

Indignada, ela mandou recado para os convidados que pediram para levar acompanhantes. "E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia", disparou ela. "Isso porque eu mando a mensagem falando, o povo já sabe que eu sou meio grossa, também [pelo] meu histórico, e as pessoas ainda são sem noção. Não pode! Não pode levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém", reforçou a famosa.