BBB 23: Larissa é eliminada. Aline, Amanda e Bruna estão na final

Tá acabando! Após a eliminação de Larissa, Aline, Amanda e Bruna disputam a vitória no BBB 23. A grande final será na terça-feira, 25

O jogo do BBB 23, da Globo, está chegando ao fim! Na noite deste domingo, 23, Larissa foi eliminada no último paredão da temporada. Assim, Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão na grande final do reality show.

Larissa deixou a casa do programa com 49,98% dos votos do público após enfrentar Aline e Bruna na berlinda da rodada. As três foram emparedadas porque perderam a Prova da Finalista na última semana, que teve a vitória de Amanda.

Vale lembrar que Larissa tinha voltado na repescagem do programa. "Entre altos e baixos, foi o todo. Essa participação foi muito especial pela conexão que eu formei com as meninas", disse ela com o apresentador Tadeu Schmidt. "Eu queria muito que eu estivesse de igual para igual. Estar o mais igualada possível com as pessoas que estavam lá e ser transparente", completou.

Com a saída de Larissa, Aline, Amanda e Bruna foram direto para a grande Final junto com Amanda. Agora, as três disputam a preferência do público para saber quem será a grande vencedora do reality show e levará para casa o prêmio de R$ 2.880.000, que é o maior valor já entregue pelo programa.

A final acontecerá na noite de terça-feira, 25. Até lá, o público pode votar no site do Gshow para escolher a vencedora.

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Larissa fala sobre relação com Fred Bruno: ''A gente nunca vai dar certo''

Em conversa com as sisters na área externa da casa mais vigiada do Brasil, Larissa Santos falou sobre a relação com Fred Bruno, do canal Desimpedidos, após o fim do reality show da TV Globo.

"Esse outro que eu ficava era um inferno porque ele gostava muito de festa e queria ir pra festa todo fim de semana...Por isso que às vezes eu via o Fred falando de festa, eu falei: 'cara, a gente nunca vai dar certo', porque parecia que eu tava vendo esse meu ex-ficante", disse ela sobre o affair com Fred.

"Chega uma hora que minha bateria social acaba [...] A rotina de quem trabalha de 6 às 22 é muito cansativa. Minha rotina não me permitia fazer essas paradas e a gente brigava muito. Ele queria sair sempre, e eu falava: 'Tudo tem limite'", contou sobre o antigo relacionamento.