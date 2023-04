BBB 23: Larissa fala sobre relação com Fred Bruno: ''A gente nunca vai dar certo''

Em conversa com sisters na casa do BBB 23, Larissa conta que duvidou que relacionamento com Fred Bruno daria certo

No BBB 23, Larissa Santos (24) falou sobre a relação com Fred Bruno (33), do canal Desimpedidos, após o fim do reality show da TV Globo.

Em conversa com as sisters na área externa da casa mais vigiada do Brasil, a professora de Educação Física comentou sobre sua vida amorosa e revelou que teve dúvida se o relacionamento com o youtuber daria certo.

Falando sobre sua vida amorosa, ela relembrou que já teve uma relação que não foi para a frente por conta das diferenças. O ex era muito baladeiro e ela diz que é mais tranquila, o que acabava gerando problemas.

"Esse outro que eu ficava era um inferno porque ele gostava muito de festa e queria ir pra festa todo fim de semana...Por isso que às vezes eu via o Fred falando de festa, eu falei: 'cara, a gente nunca vai dar certo', porque parecia que eu tava vendo esse meu ex-ficante", disse ela sobre o affair com Fred.

"Chega uma hora que minha bateria social acaba [...] A rotina de quem trabalha de 6 às 22 é muito cansativa. Minha rotina não me permitia fazer essas paradas e a gente brigava muito. Ele queria sair sempre, e eu falava: 'Tudo tem limite'", contou sobre o antigo relacionamento.

Vale lembrar que o jornalista desistiu de participar da repescagem e ela voltou para o programa ao lado de Fred Nicácio.

Confira:

Larissa informa que ela e o fred nunca vão dá certo e que ela lembrava do ex ficante na presença dele tiros laried #BBB23pic.twitter.com/qh0K6QNiIM — emerson pires (@detona211) April 15, 2023

BBB 23: Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline disputam o 15 paredão

Na noite de sexta-feira, 14, os participantes do BBB 23, da Globo, formaram o 15º paredão da edição. A berlinda é disputada por Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline. Uma delas será eliminada no próximo domingo, 16.

Na edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou o final do Castigo do Monstro. Amanda e Bruna Griphao disputaram uma prova de arremesso na brincadeira da boca do palhaço. Bruna teve o pior desempenho e foi para a formação do paredão com dois votos computados.

Logo depois, Sarah Aline, que venceu a prova do Anjo, deu a imunidade para Ricardo. Então, a líder Domitila Barros indicou Aline Wirley direto para a berlinda. No domingo, 16, também terá nova prova do líder e nova formação de paredão.

