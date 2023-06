Lexa revela o que fez para perdoar MC Guimê após cena no BBB 23

Depois de reatar o casamento com MC Guimê, Lexa abre o jogo sobre como foi o seu processo para perdoá-lo

A cantora Lexa abriu o coração ao revelar como foi perdoar o cantor MC Guimê após ele ser acusado de importunação sexual dentro do Big Brother Brasil 23, da Globo. Em conversa no podcast PodCats, a artista revelou como foi seu processo para entender o que aconteceu e a justificativa para decidir reatar o casamento.

Os dois ficaram um tempo afastados após a polêmica no BBB 23 e optaram por continuar casados após ela pensar bastante. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

Por fim, Lexa relembrou onde estava quando a cena da importunação aconteceu no reality show. "Quando tudo aconteceu eu estava em casa, fazendo uma festa, comemorado, quando tudo aconteceu eu me afastei", afirmou.

Lexa e MC Guimê reatam o casamento

Vale lembrar que Lexa e MC Guimê anunciaram que estão juntos novamente no dia 9 de junho deste ano. Os dois compartilharam mensagens nas redes sociais para celebrarem a retomada do romance. “Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”, disse ela.

E ele também se declarou para ela. "O quanto eu te amo não tá escrito. Nem no verso mais bonito. Com você, aprendi e aprendo coisas lindas sobre amar, viver e ser realmente feliz. Estar ao seu lado, me faz tão bem que você nem imagina… mas, quero falar mais de você nessa legenda: você é linda, inteligente, independente, positiva, dedicada, talentosa, gostosa, parceira, rainha e amor da minha vida… e dona do sorriso mais lindo do universo, inclusive é esse seu riso que me tira o meu melhor riso e viver isso dia após dia contigo é indescritível! Obrigado por ter me perdoado, obrigado por escolher caminhar ao meu lado. Te amo pra sempre!", escreveu.