Quantas vezes Lexa e MC Guimê terminaram? Cantora surpreende com declaração

Desde o ano passado Lexa e MC Guimê passam por duras crises no relacionamento

A cantora Lexa surpreendeu os seguidores na tarde desta quinta-feira, 21, ao revelar que não está mais em um relacionamento com MC Guimê. O casal vem enfrentando uma crise no casamento desde o ano passado.

“Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos, tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, declarou Lexa.

Essa foi a terceira vez que o casal de artistas anunciou a separação. A primeira vez aconteceu em 2022, mas poucos dias antes de Guimê ser confirmado como um dos participantes do BBB 23, eles reataram.

Apesar do clima de comemoração dos fãs, tudo foi por água abaixo quando o funkeiro foi acusado de assediar uma colega de confinamento. Na época, Lexa fez uma série de publicações destacando o quanto estava sofrendo.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa", postou a cantora, que completou: "Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada".

O relacionamento foi finalizado em meio a polêmica da expulsão e Guimê afirmou que iria lutar por seu relacionamento. Meses depois, os dois se entenderam e até chegaram a fazer uma viagem romântica à Europa.

Em uma postagem no Instagram, os dois surgiram aos beijos na frente de uma praia, em Portugal. “Pra ser meu amigo tem que ter essa energia caótica HAHAHA Cheguei, Figueira da Foz”, escreveu a dona do hit “Provocar” na legenda.

Entre os comentários, Lexa e Guimê receberam mensagens de apoio dos fãs, que torciam para eles restabelecerem a relação. “É isso aí! Você e o Guimê tem que ser feliz mesmo, curtir a vida juntos, passado é passado e bola pra frente”, escreveu um.