Lexa e Guimê surgem em clima de romance durante viagem a Portugal

A cantora Lexa encantou fãs ao publicar vídeo romântico ao lado do marido MC Guimê durante viagem a Portugal

Neste domingo, 16, Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um vídeo romântico ao lado do marido MC Guimê. A cantora surgiu curtindo viagem a Portugal ao lado do amado e de amigos.

No clipe, Lexa surge no teto solar de um carro ao lado de um amigo cantando em cima do carro que está no meio de uma estrada com vista a uma praia paradisíaca. Depois, a artista e o ex-BBB surgem se beijando em frente a praia. Ao fim do vídeo, Lexa e Guimê surgem no carro cantando uma música.

“Pra ser meu amigo tem que ter essa energia caótica HAHAHA Cheguei, Figueira da Foz”, escreveu a dona do hit “Provocar” na legenda do vídeo para anunciar sua chegada à cidade portuguesa.

Apesar da polêmica decisão de Lexa de perdoar seu marido, após ele ser expulso do BBB 23 por assediar a participante Dania Mendez, diversos seguidores e fãs apoiaram o casal nos comentários da publicação!

“É isso aí! Você e o Guimê tem que ser feliz mesmo, curtir a vida juntos, passado é passado e bola pra frente”, escreveu um fã. E outra seguidora comentou: “Tão bom te ver feliz! Já podemos virar amigas (energia apocalíptica aqui é a mesma)”. Uma admiradora ainda elogiou: “A energia desse casal é mara”.

Uma fã ainda declarou: “Vocês são lindos juntos”. Um seguidor escreveu ao ver o vídeo do casal: “Esse casal é lindo”. Uma admiradora ainda disse: “Maravilhosos, super fã”.

Este não é o primeiro destino de Lexa e Guimê! Recentemente, a cantora encantou seus fãs ao se despedir de Sardenha. A cantora, que está realizando shows pela Europa, deixou fãs babando ao surgir de biquíni na praia.

Paris!

Outro destino de viagem do casal de artistas foi Paris. A dona do álbum “Chama a Lexa” surgiu em suas redes sociais recentemente com fotos na cidade francesa.

Em fotos sem Guimê, Lexa se despediu de Paris com fotos em uma varanda de hotel com vista da Torre Eiffel, e uma luxuosa foto andando pelas ruas parisienses.