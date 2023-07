Lexa publica últimas fotos de viagem a Paris e revela próximo destino: “Até mais!”

A cantora Lexa está aproveitado uma viagem pela Europa com seu marido MC Guimê e revelou para seus seguidores o próximo destino do casal

Nesta terça-feira, 11, Lexa surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em Paris. A cantora está fazendo uma viagem pela Europa com seu marido MC Guimê.

Nas diversas fotos pela cidade francesa, a artista surgiu com um look all-black em uma varanda luxuosa com vista para a Torre Eiffel. Em outra foto, com um look composto por blusa regata e short azul, Lexa surgia andando pelas ruas.

“Até mais Paris! Próximo destino: Capri”, escreveu a dona do hit “Provocar” na legenda das fotos na França e já revelando que o casal irá em clima de romance para a ilha na Itália.

Os seguidores de Lexa adoraram as fotos da viagem romântica e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Aproveite, Capri é linda”. E outro admirador ainda elogiou: “Rainha”.

“Linda”, ainda declarou uma fã. E outra seguidora disse: “Brilhante como sempre, Lexa”. Uma outra seguidora comentou: “Aproveita bastante meu amor”. Uma página de fãs dedicada à Lexa ainda escreveu: “Como é linda”.

Antes de chegarem a Paris, Lexa e Guimê surgiram lado a lado em um avião rumo à viagem romântica. Em seus stories, a cantora deu detalhes sobre o programa a dois. “Eu programei toda a viagem o Guimê provavelmente nem sabe para onde ele está indo, só entrou no avião e vai”, revelou.

Defendeu?

Neste último sábado, 8, Lexa compareceu ao programa “Altas Horas” apresentado por Serginho Groisman e defendeu seu marido, que foi expulso do BBB 23 por importunar sexualmente a participante mexicana Dania Mendez.

“Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, comentou Lexa que gerou polêmica com sua fala.